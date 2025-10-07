R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S e E d m o n d o C i r i e l l i s i c a n d i d e r à a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a n o n d o v r à l a s c i a r e i l G o v e r n o . A d i r l o è i l v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , C l a u d i o D u r i g o n r i s p o n d e n d o a l l e a f f e r m a z i o n i d e l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a a l S e n a t o , M a s s i m i l i a n o R o m e o , c h e r i t i e n e i n v e c e o p p o r t u n e e v e n t u a l i d i m i s s i o n i d i C i r i e l l i d a l l a c a r i c a d i v i c e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i . " C r e d o - r i s p o n d e D u r i g o n a l l ' A d n k r o n o s - c h e n o n è q u e s t o i l m o m e n t o d i a v a n z a r e s i m i l i i p o t e s i . E d m o n d o C i r i e l l i è u n g r a n d i s s i m o c a n d i d a t o , m o l t i d i n o i h a n n o d o p p i i n c a r i c h i , c o m e a d e s e m p i o i l s o t t o s c r i t t o , c h e è s o t t o s e g r e t a r i o e v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a " . C i r i e l l i - c o n c l u d e D u r i g o n - " s i c u r a m e n t e v i n c e r à e q u i n d i n o n c ' è b i s o g n o d i p o r r e q u e s t i d i k t a t p r e v e n t i v i " .