R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L ’ U d c s o s t e r r à c o n v i n t a m e n t e E d m o n d o C i r i e l l i n e l l a s u a c o r s a a g o v e r n a t o r e d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a . I c a m p a n i h a n n o b i s o g n o d i u n a g u i d a f o r t e e c r e d i b i l e , a p p o g g i a t a d a u n a s q u a d r a c h e c o n o s c e i p r o b l e m i d e i t e r r i t o r i e c o n u n p r o g r a m m a f a t t o n o n d i p r o m e s s e i r r e a l i z z a b i l i m a d i i m p e g n i t a n g i b i l i e c o n c r e t i . L a C a m p a n i a , d a o g g i , p u ò g u a r d a r e a l f u t u r o c o n f i d u c i a : c o m e c e n t r o d e s t r a s i a m o p r o n t i , a b b i a m o i l d o v e r e d i c o n t r i b u i r e a c o s t r u i r e u n a n u o v a p r o s p e t t i v a d i s v i l u p p o e c r e s c i t a p e r u n a r e g i o n e f o n d a m e n t a l e p e r i l n o s t r o P a e s e " . C o s ì i l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e U d c A n t o n i o D e P o l i .