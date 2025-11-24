R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n R o b e r t o F i c o p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , l a n o s t r a r e g i o n e a v r à l o s l a n c i o p e r f a r e m e g l i o s u a m b i e n t e , t r a s p o r t i , s a n i t à , f o r m a z i o n e e w e l f a r e . L a s u a s e n s i b i l i t à e c o m p e t e n z a g a r a n t i r a n n o u n a s c o l t o v e r o d e l l e i s t a n z e c h e a r r i v a n o d a i t e r r i t o r i . S i a p r e u n a n u o v a s t a g i o n e a t r a z i o n e M o v i m e n t o 5 s t e l l e , f o n d a t a s u t r a s p a r e n z a , l e g a l i t à e s e r v i z i " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , S e r g i o C o s t a . " I l c o n t r i b u t o d i F i c o s a r à t r a s f o r m a r e l e p r o p o s t e i n a t t i c o n c r e t i , c o n t e m p i c e r t i , i n v e s t i m e n t i m i r a t i e p a r t e c i p a z i o n e d e i c i t t a d i n i , d e n t r o u n p r o g e t t o s e r i o e p r o g r e s s i s t a : i n c l u s i v o , s o s t e n i b i l e , o r i e n t a t o a i d i r i t t i , a l l a v o r o , a l l ’ i n n o v a z i o n e e a l l a l o t t a a l l a m a r g i n a l i t à " , c o n c l u d e .