Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Lincontro tra Fico e De Luca è stata la plastica rappresentazione di ipocrisia e incoerenza. Lassenza di qualsiasi progetto e piano programmatico nellinteresse dello sviluppo, del lavoro e dei cittadini ha dimostrato che sono uniti soltanto da un patto finalizzato ad usare i soldi dei contribuenti per alimentare assistenzialismo e clientelismo, soffocando le energie sane e le grandi potenzialità della Campania. Così la senatrice campana di Fratelli dItalia Giulia Cosenza.