R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i n c o n t r o t r a F i c o e D e L u c a è s t a t a l a p l a s t i c a r a p p r e s e n t a z i o n e d i i p o c r i s i a e i n c o e r e n z a . L ’ a s s e n z a d i q u a l s i a s i p r o g e t t o e p i a n o p r o g r a m m a t i c o n e l l ’ i n t e r e s s e d e l l o s v i l u p p o , d e l l a v o r o e d e i c i t t a d i n i h a d i m o s t r a t o c h e s o n o u n i t i s o l t a n t o d a u n p a t t o f i n a l i z z a t o a d u s a r e i s o l d i d e i c o n t r i b u e n t i p e r a l i m e n t a r e a s s i s t e n z i a l i s m o e c l i e n t e l i s m o , s o f f o c a n d o l e e n e r g i e s a n e e l e g r a n d i p o t e n z i a l i t à d e l l a C a m p a n i a ” . C o s ì l a s e n a t r i c e c a m p a n a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G i u l i a C o s e n z a .