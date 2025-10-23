R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N e g l i u l t i m i a n n i l ’ a m b i e n t e è s t a t o t o t a l m e n t e a b b a n d o n a t o d a l l a r e g i o n e C a m p a n i a . R e s t a d r a m m a t i c a m e n t e a p e r t a l a f e r i t a d e l l e e c o b a l l e , c h e i l c e n t r o s i n i s t r a n e l 2 0 1 6 p r o m i s e d i s m a l t i r e i n 3 6 m e s i . A d i s t a n z a d i 9 a n n i , l ’ 8 0 % d e l l e e c o b a l l e ( c i r c a 4 m i l i o n i e m e z z o d i t o n n e l l a t e ) è a n c o r a l ì , c o n u n i m p a t t o a m b i e n t a l e d e v a s t a n t e . I r i t a r d i a c c u m u l a t i s o n o c o s t a t i a l l ’ I t a l i a a d o g g i o l t r e 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o i n s a n z i o n i d e l l ’ U e , c h e g r a v a n o s u i c o n t i d e l l o S t a t o e d u n q u e s u l l e n o s t r e t a s c h e . V e l o c i z z e r e m o l o s m a l t i m e n t o d e l l e e c o b a l l e . D i p a r i p a s s o , s o s t e r r e m o , c o n o g n i s f o r z o , q u a n t o s t a f a c e n d o i l G o v e r n o M e l o n i p e r l a b o n i f i c a d e l l a t e r r a d e i f u o c h i " . C o s ì E d m o n d o C i r i e l l i , v i c e m i n i s t r o a g l i A f f a r i E s t e r i e a l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e e c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a . " D a r e m o p o i u n ’ a c c e l e r a t a a l l a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l c i c l o d e i r i f i u t i p u n t a n d o c o n d e c i s i o n e s u l l a r a c c o l t a d i f f e r e n z i a t a e r i c i c l a g g i o . A t t i v e r e m o p r o c e d u r e a c c e l e r a t e p e r c o m p l e t a r e l ’ i m p i a n t i s t i c a d e l l ’ u m i d o , n e c e s s a r i a p e r a v e r e u n s i s t e m a , f i n a l m e n t e v i r t u o s o e d e f f i c i e n t e , c h e m e t t e r à f i n e a l l a v e r g o g n a d e l l ’ e s p o r t a z i o n e d e i r i f i u t i a l l ’ e s t e r o c h e c o s t a t a n t i s s i m o e f a l i e v i t a r e l e t a r i f f e , o g g i i n C a m p a n i a a i l i v e l l i m a s s i m i r i s p e t t o a l r e s t o d e l l ’ I t a l i a . I n q u e s t o m o d o a v r e m o t e r r i t o r i p i ù s a n i , t u t e l a d e l l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i e t a r i f f e p i ù b a s s e " , c o n c l u d e .