R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N a p o l i m e r i t a u n o s t a d i o m o d e r n o , s i c u r o e d e g n o d e l l a s u a s t o r i a . P e r q u e s t o d a p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a p r o m u o v e r ò l a c r e a z i o n e d i u n t a v o l o t e c n i c o p e r m a n e n t e s u l l o s t a d i o D i e g o A r m a n d o M a r a d o n a , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i r e g i o n e , c o m u n e d i N a p o l i , S S C N a p o l i , G o v e r n o , F I G C e C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i . I l t a v o l o a v r à u n o b i e t t i v o c h i a r o : s b l o c c a r e e n t r o 6 m e s i u n p r o g e t t o d e f i n i t i v o p e r i l f u t u r o d e l l o s t a d i o " . C o s ì i n u n a n o t a E d m o n d o C i r i e l l i , c a n d i d a t o p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a p e r i l c e n t r o d e s t r a . " L a r e g i o n e m e t t e r à a d i s p o s i z i o n e s t r u m e n t i u r b a n i s t i c i e r i s o r s e d e r i v a n t i d a f o n d i e u r o p e i e n a z i o n a l i ( F e s r , F s c P n r r r i g e n e r a z i o n e u r b a n a ) , f a v o r e n d o p a r t e n a r i a t i p u b b l i c o - p r i v a t i e t e m p i c e r t i p e r a u t o r i z z a z i o n i e l a v o r i . I l M a r a d o n a n o n è s o l o c a l c i o : è i d e n t i t à , e c o n o m i a , t u r i s m o , o r g o g l i o p o p o l a r e . S e r v e u n a v i s i o n e c o m u n e , n o n u n a g u e r r a t r a i s t i t u z i o n i c h e f i n i s c e p e r p e n a l i z z a r e t i f o s i e s q u a d r a " , c o n c l u d e .