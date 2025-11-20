R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A v r e m o u n v i c e p r e s i d e n t e d o n n a e u n a g i u n t a f o r m a t a a l 5 0 % d a d o n n e . N o n s a r à u n a s c e l t a s i m b o l i c a , m a l ’ i n i z i o d i u n c a m b i o c u l t u r a l e c o n c r e t o n e l l a g e s t i o n e d e l l a R e g i o n e . V o g l i o c h e l a C a m p a n i a d i v e n t i u n m o d e l l o n a z i o n a l e s u l l e p o l i t i c h e p e r l e d o n n e : p e r q u e s t o i n t r o d u r r e m o r e g o l e c h i a r e e t r a s p a r e n t i a n c h e n e l l e n o m i n e d e l l e s o c i e t à p a r t e c i p a t e , d o v e a l m e n o i l 5 0 % d e i c o m p o n e n t i d e i C d a e d e i r u o l i a p i c a l i d o v r à e s s e r e c o m p o s t o d a d o n n e c o m p e t e n t i e q u a l i f i c a t e . B a s t a c o n l a l o g i c a d e l l e n o m i n e c h i u s e e a u t o r e f e r e n z i a l i : a p r i a m o i l s i s t e m a " . C o s ì i n u n a n o t a E d m o n d o C i r i e l l i , c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a . " S u l p i a n o d e l l e p o l i t i c h e a t t i v e - p r o s e g u e - m e t t e r e m o i n c a m p o t r e m i s u r e i m m e d i a t e : s p o r t e l l i t e r r i t o r i a l i c o n t r o l a v i o l e n z a , a t t i v i h 2 4 , c o n f o n d i c e r t i p e r i c e n t r i a n t i v i o l e n z a e l e c a s e r i f u g i o ; V o u c h e r p e r i l r i e n t r o a l l a v o r o d e l l e m a d r i , d e s t i n a t i a l l a f o r m a z i o n e e a l l a c o n c i l i a z i o n e d e i t e m p i f a m i g l i a - l a v o r o ; U n F o n d o r e g i o n a l e p e r l ’ i m p r e n d i t o r i a f e m m i n i l e c h e a i u t i l e d o n n e a c r e a r e o a m p l i a r e u n ’ a t t i v i t à , c o n p r o c e d u r e s e m p l i f i c a t e e t e m p i c e r t i " . " L e d o n n e c a m p a n e n o n c h i e d o n o f a v o r i : c h i e d o n o p a r i o p p o r t u n i t à , r i s p e t t o e l a p o s s i b i l i t à c o n c r e t a d i c o s t r u i r e i l p r o p r i o f u t u r o . I o s a r ò i l g a r a n t e d i q u e s t o i m p e g n o " , c o n c l u d e .