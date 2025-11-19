R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D e v o r i m a r c a r e i l c o m p o r t a m e n t o m o l t o s c o r r e t t o d i F i c o , c h e p r i m a c o n f e r m a d i v e n i r e a l c o n f r o n t o e p o i n o n s i p r e s e n t a . I o s o n o q u i p e r r i s p e t t o d e l s e r v i z i o p u b b l i c o , d e g l i a l t r i c a n d i d a t i , d e i c a m p a n i c h e v o t e r a n n o , c h e m e r i t a n o i l n o s t r o r i s p e t t o . Q u e s t o m o d o d i f a r e , d i c a m b i a r e i d e a d i m o s t r a c h e n o n a b b i a m o d i f r o n t e u n a p e r s o n a c o r r e t t a e c o e r e n t e " . C o s ì c a n d i d a t o p e r i l c e n t r o d e s t r a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a E d m o n d o C i r i e l l i , d u r a n t e i l c o n f r o n t o t r a i c a n d i d a t i a n d a t o i n o n d a s u R a i T r e . " H a c a m b i a t o i d e a s u l P d , h a c a m b i a t o i d e a s u D e L u c a , v o r r e i s a p e r e s e l u i e i 5 s t e l l e h a n n o c a m b i a t o i d e a a n c h e s u l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a , c h e f a c e v a p a r t e d e l l o r o p r o g r a m m a d i g o v e r n o " , c o n c l u d e .