R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I m b a r a z z o e s d e g n o p e r i l c a n d i d a t o F i c o c h e h a s e m p r e p r e f e r i t o s t a r e n e i p a l a z z i a n z i c h é n e i t e r r i t o r i a l c o n t a t t o c o n l a g e n t e e l e r e a l t à c a m p a n e . O r a l ’ e x p a s i o n a r i o s i è a c c o m p a g n a t o a d d i r i t t u r a i n s i e m e a l V e s c o v o d i C a p u a i n u n a v i s i t a a l l a C o m u n i t à F e r n a n d e s d i C a s t e l V o l t u r n o . A c o m p l e t a r e i l c o n c e r t o d i i p o c r i s i e , v i s o n o a l c u n i s u o i c a n d i d a t i c h e h a n n o s e m p r e d i s p r e z z a t o C a s t e l V o l t u r n o v e d e n d o l a c o m e u n b u c o n e r o e p r i v o d i u n d o m a n i p e r t u t t e l e s f i d e c h e o f f r e , c o m e o g n i r e a l t à c i t t a d i n a " . C o s ì M a r c o C e r r e t o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a . " C o s a p r o p o r r à F i c o , v u o l e a p r i r e C a s t e l V o l t u r n o c o m e u n a s c a t o l e t t a d i t o n n o ? Q u e s t e s t o r i e l l e l e a b b i a m o g i à s e n t i t e , i c a m p a n i n o n s o n o g r i l l i n i e c r e d u l o n i . F o r t u n a t a m e n t e , i t e r r i t o r i h a n n o s c e l t o c o m e c a n d i d a t o E d m o n d o C i r i e l l i , u o m o d a s e m p r e p r e s e n t e i n p e r i f e r i e , b o r g a t e e c a m p a g n e , d a s e m p r e a t t e n t o a l l e i s t a n z e d e i l u o g h i e , s o p r a t t u t t o , c o e r e n t e e c o n u n v e r o s e n s o d e l l a r e a l t à . C i r i e l l i n o n h a b i s o g n o d i s t r i z z a r e o c c h i o l i n i o t i r a r e p e r l a g i a c c h e t t a q u a e l à , i c a m p a n i l o c o n o s c o n o e l o s c e g l i e r a n n o " , c o n c l u d e .