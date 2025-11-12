R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " F i c o c o n t i n u a a t a c e r e , m a l e c a r t e p a r l a n o p e r l u i . D a l l a v i s u r a o r a s a p p i a m o c h e l a b a r c a è e f f e t t i v a m e n t e s u a . E a l l o r a l a d o m a n d a c h e s o r g e s p o n t a n e a è c h e , n e l 2 0 1 8 , q u a n d o l a m i n i s t r a d e l l a D i f e s a T r e n t a a n c h e l e i d e i 5 S t e l l e c o n c e s s e l ’ o r m e g g i o n e l p o r t o m i l i t a r e d i N i s i d a , q u e l l a b a r c a d i c h i e r a ? P e r c h é a q u e l l a d a t a , d a l l e c a r t e u f f i c i a l i , n o n r i s u l t a c h e F i c o p o s s e d e s s e a l c u n a i m b a r c a z i o n e . Q u a n d o l ' h a a c q u i s t a t a i l c a n d i d a t o s p o n s o r i z z a t o d a D e L u c a e d a l P d ? " . C o s ì M a r c o C e r r e t o , d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a . " U n c o r t o c i r c u i t o t u t t o g r i l l i n o e d e l c a m p o l a r g o - p r o s e g u e - c h e t r a s f o r m a n o l a t a n t o s b a n d i e r a t a ' l o t t a a l l a c a s t a ' i n u n p r i v i l e g i o d a p o r t o r i s e r v a t o . E n o n s i d i c a c h e è u n a t t a c c o p o l i t i c o , q u i s i t r a t t a d i a t t i , c o n c e s s i o n i e p r o p r i e t à . M e n t r e F i c o c o n t i n u a a n o n c h i a r i r e , s c o p r i a m o c h e n e l l e s u e d i c h i a r a z i o n i a l l a C a m e r a n o n c o m p a r e a l c u n a t r a c c i a d e l n a t a n t e i n q u e s t i o n e " . " F o r s e , c o m e s e m p r e , v a l e l a r e g o l a a c i n q u e s t e l l e , l a t r a s p a r e n z a è i m p o r t a n t e p e r g l i a l t r i . D a ' u n o v a l e u n o ' a ' u n o o r m e g g i a d o v e v u o l e ' , i l p a s s o è s t a t o b r e v e . I c i t t a d i n i c a m p a n i m e r i t a n o r i s p o s t e , n o n s i l e n z i , p r i v i l e g i e s l o g a n v u o t i . P e r c h é o r m a i è c h i a r o c h e l a b a r c a d e i 5 S t e l l e e d e l c a m p o l a r g o è d a v v e r o a l l a d e r i v a " , c o n c l u d e .