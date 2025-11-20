R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S t u p o r e p e r l a d e r i v a e s t r e m i s t a a b b r a c c i a t a d a R o b e r t o F i c o , c h e c h i u d e l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e s c h i e r a n d o s i a p e r t a m e n t e a d i f e s a d i c h i o c c u p a a b u s i v a m e n t e l e c a s e d e g l i a l t r i . G l i s t e s s i c h e o g g i p r e t e n d e d i r a p p r e s e n t a r e s o n o c o l o r o c h e , g r a z i e a l s o s t e g n o p o l i t i c o d i I l a r i a S a l i s e d e l l ’ a r e a a n t a g o n i s t a , r i t e n g o n o n o r m a l e v i o l a r e l a l e g g e e m e t t e r e l e m a n i s u l l e a b i t a z i o n i a l t r u i , a n c h e i n m a n i e r a v i o l e n t a , m e n t r e n e l l o s t e s s o t e m p o c h i e d o n o d i d e m o l i r e l e c a s e d e l l a p o v e r a g e n t e c h e , a l c o n t r a r i o , h a s e m p r e r i s p e t t a t o l e r e g o l e " . C o s ì M a r c o C e r r e t o , d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a . " I l l o r o r i f i u t o d i o g n i f o r m a d i c o n d o n o s o c i a l e e u r b a n i s t i c o è i m b a r a z z a n t e - p r o s e g u e - è f a c i l e o p p o r s i q u a n d o s i v i v e n e l l ’ i l l e g a l i t à p e r s c e l t a . S e p i c c h i l a g e n t e e o c c u p i l e c a s e c o m e f a l a S a l i s n o n h a i b i s o g n o d i c o n d o n o , s e b i v a c c h i n e i c e n t r i s o c i a l i n o n t i s e r v e u n a u m e n t o d e l l a p e n s i o n e , p e r c h é p a r l i a m o d i a m b i e n t i f r e q u e n t a t i d a i f i g l i d e l l a b o r g h e s i a a n n o i a t a , p e r s o n e c h e n o n h a n n o m a i l a v o r a t o u n g i o r n o d e l l a l o r o v i t a m a p r e t e n d o n o d i i m p a r t i r e l e z i o n i d i m o r a l i t à a l P a e s e . A l m a s s i m o a l o r o p u ò i n t e r e s s a r e i n t e m a d e l l e b a r c h e d i l u s s o " . " Q u e s t a è l a s i n i s t r a c h e F i c o h a d e c i s o d i r a p p r e s e n t a r e , q u e l l a d e l l ’ i l l e g a l i t à c o m e m o d e l l o , d e l d i s p r e z z o p e r i s a c r i f i c i d e l l e f a m i g l i e o n e s t e e d e l l a g u e r r a i d e o l o g i c a c o n t r o c h i c h i e d e s o l o r e g o l e c h i a r e , l a v o r o e d i g n i t à . N o i , c o n E d m o n d o C i r i e l l i , s t i a m o d a l l ’ a l t r a p a r t e , d a l l a p a r t e d e i c i t t a d i n i p e r b e n e , d e l l a l e g a l i t à , d e l l a c a s a c o m e b e n e p r i m a r i o e d e l r i s p e t t o p e r c h i h a c o s t r u i t o l a p r o p r i a v i t a c o n f a t i c a , s e n z a o c c u p a r e o d i s t r u g g e r e q u e l l a d e g l i a l t r i . I n v i t o t u t t i i c i t t a d i n i m o d e r a t i d e l l a C a m p a n i a , d i d e s t r a e d i s i n i s t r a , a d a v v i a r e u n a r i f l e s s i o n e s e r i a s u c h i s i a r e a l m e n t e F i c o e s u l p e r i c o l o c h e r a p p r e s e n t a . I f a t t i p a r l a n o c h i a r o " , c o n c l u d e .