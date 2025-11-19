R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ” F i c o g e t t a l a s p u g n a d e l l ’ a g o n e e l e t t o r a l e n o n p r e s e n t a n d o s i a l c o n f r o n t o c o n i c a n d i d a t i P r e s i d e n t i d e l l a C a m p a n i a i n R a i . U n a a m m i s s i o n e i m p l i c i t a d e l l a s c o n f i t t a d e l l ’ i n c o n t r o c o n C i r i e l l i a S k y T g 2 4 . D u e f i g u r a c c e i n d u e g i o r n i s o n o t r o p p e a n c h e p e r l u i . T u t t a v i a , r i t i r a r s i d a l c o n f r o n t o c i v i l e e p o l i t i c o r i e n t r a p i e n a m e n t e n e l l a c u l t u r a p o l i t i c a e i s t i t u z i o n a l e d a l l a q u a l e p r o v i e n e . C h i è d i v e n t a t o é l i t e , n o n r i e s c e a d a v e r e c o n f r o n t o c o n i c i t t a d i n i . A u g u r i a m o a F i c o d i p a s s a r e u n a b e l l a g i o r n a t a i n b a r c a o n e l l a s u a v i l l a c o n d o n a t a a l C i r c e o ” . C o s ì M a r c o C e r r e t o , d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a .