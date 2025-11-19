Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Fico getta la spugna dellagone elettorale non presentandosi al confronto con i candidati Presidenti della Campania in Rai. Una ammissione implicita della sconfitta dellincontro con Cirielli a SkyTg24. Due figuracce in due giorni sono troppe anche per lui. Tuttavia, ritirarsi dal confronto civile e politico rientra pienamente nella cultura politica e istituzionale dalla quale proviene. Chi è diventato élite, non riesce ad avere confronto con i cittadini. Auguriamo a Fico di passare una bella giornata in barca o nella sua villa condonata al Circeo. Così Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli dItalia e capogruppo in commissione Agricoltura.