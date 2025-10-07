R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l v i c e m i n i s t r o a g l i A f f a r i e s t e r i E d m o n d o C i r i e l l i è i l c a n d i d a t o m i g l i o r e c h e i l c e n t r o d e s t r a h a p e r l a c o r s a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a . S i è s e m p r e d i s t i n t o p e r c a r a t u r a m o r a l e e p o l i t i c a , d i m o s t r a n d o d i e s s e r e a l l ’ a l t e z z a d i t u t t e l e p r o v e . È c a m p a n o e h a f a t t o s e m p r e p o l i t i c a n e l l a n o s t r a r e g i o n e , h a g r a n d e c a p a c i t à d i a t t r a r r e c o n s e n s i , è s e m p r e s t a t o c o e r e n t e e h a u n c a r a t t e r e i n c l u s i v o , e l e m e n t o f o n d a m e n t a l e p e r s a p e r t e n e r e e d i r i g e r e u n a s q u a d r a d i G o v e r n o . N e s s u n o , a l d i f u o r i d i l u i , s a r à i n g r a d o d i r i s o l l e v a r e l a C a m p a n i a e d i f a r f r o n t e a l l e n u m e r o s e s f i d e d i c a r a t t e r e s a n i t a r i o , a m b i e n t a l e , i n f r a s t r u t t u r a l e ” . C o s ì M a r c o C e r r e t o , d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e a g r i c o l t u r a .