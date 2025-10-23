R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e f o r z e c h e o g g i r a p p r e s e n t a n o i l g o v e r n o M e l o n i s o n o q u e l l e c h e , n e i f a t t i , s i i n t e r r o g a n o s u c o m e m i g l i o r a r e l e c o n d i z i o n i d e i c i t t a d i n i . S t i a m o d i a l o g a n d o c o n i l c e n t r o d e s t r a e l o f a c c i a m o s u l l a b a s e d i t e m i c o n c r e t i , a p a r t i r e d a l s o s t e g n o a g l i e n t i l o c a l i . C ’ è i n a t t o u n d i a l o g o m o l t o c o s t r u t t i v o " . " L a C a m p a n i a v a r i l a n c i a t a e l o p o t r à f a r e s o l o c o n u n a p e r s o n a s e r i a e p r e p a r a t a c o m e E d m o n d o C i r i e l l i . F i c o i n v e c e s t a a c c e t t a n d o t e m i e c a n d i d a t i c o n t r a r i a l l a s u a s t o r i a " . C o s ì L a u r a C a s t e l l i , p r e s i d e n t e d i S u d c h i a m a N o r d , d u r a n t e i l p o d c a s t D i m m i l a V e r i t à . S u i 5 S t e l l e " c ’ è u n p i c c o l o c o r t o c i r c u i t o : C o n t e v u o l e c o n t e n d e r s i c o n R e n z i l a p a t e r n i t à d e l n u o v o p o l o c e n t r i s t a p r e s e n t a t o n e i g i o r n i s c o r s i a R o m a d a A l e s s a n d r o O n o r a t o " , c o n c l u d e .