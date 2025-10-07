R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l v i c e m i n i s t r o C i r i e l l i è u n p r o f i l o d i a l t o l i v e l l o , c a p a c e d i r i c o p r i r e i l r u o l o d i g o v e r n a t o r e d e l l a C a m p a n i a . L o d i m o s t r a l a s u a s t o r i a n e l l e i s t i t u z i o n i . I n o l t r e , h a l a c a p a c i t à d i u n i r e , a g g r e g a n d o a n c h e i l m o n d o c i v i c o . S a r e b b e i l c a n d i d a t o i d e a l e p e r f a r s a l t a r e , i n C a m p a n i a , i v e c c h i s c h e m i ” . C o s ì L a u r a C a s t e l l i , p r e s i d e n t e d i S u d c h i a m a N o r d , g i à v i c e m i n i s t r a d e l l ’ E c o n o m i a .