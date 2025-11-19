R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E ’ o r a d i f a r e u n ’ o p e r a z i o n e v e r i t à s u l l e C a s e d i C o m u n i t à e s u g l i O s p e d a l i d i C o m u n i t à d a a t t i v a r e i n C a m p a n i a g r a z i e a i f o n d i s t a n z i a t i d a l P i a n o N a z i o n a l e d i R i p r e s a e R e s i l i e n z a , p e r c h é i d a t i s o n o a s s o l u t a m e n t e s c o n f o r t a n t i . S e c o n d o l ' u l t i m o r e p o r t A g e n a s , n o n r i s u l t a a t t i v a a l c u n a C a s a d i C o m u n i t à s u l l e 1 9 1 p r e v i s t e e r i s u l t a a t t i v o u n s o l o u n O s p e d a l e d i C o m u n i t à s u 6 1 . C o n f o r t a p e r c i ò s a p e r e c h e i l g o v e r n o v a l u t i d i r i c o r r e r e a i p o t e r i s o s t i t u t i v i p r e v i s t i d a l D e c r e t o L e g g e 7 7 d e l 2 0 2 1 " . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i , n e l c o r s o d e l q u e s t i o n t i m e a l l a C a m e r a i n r e p l i c a a l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e O r a z i o S c h i l l a c i . " I l q u a d r o – p r o s e g u e - è o g g e t t i v a m e n t e i m b a r a z z a n t e e d u b i t i a m o c h e i n u n a n n o s i p o s s a r e c u p e r a r e q u e l l o c h e n o n è s t a t o f a t t o n e i q u a t t r o a n n i p r e c e d e n t i . A n c o r a p i ù i n a m m i s s i b i l e è c h e l e a u t o r i t à r e g i o n a l i g i u s t i f i c h i n o l e i n e f f i c i e n z e d e l s i s t e m a s a n i t a r i o c o n l a m a n c a n z a d i r i s o r s e , m e n t r e l e r i s o r s e c i s o n o e s o n o a n c h e e n o r m i " . " È e v i d e n t e c h e l ' u n i c o v e r o p r o b l e m a è l ' i n c a p a c i t à d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e r e g i o n a l e d i s p e n d e r l e n e i m o d i e n e i t e m p i g i u s t i . N o i s i a m o p e r c i ò c o n v i n t i c h e s i a n e c e s s a r i o e u r g e n t e a t t i v a r e i p o t e r i s o s t i t u t i v i p r e v i s t i p r o p r i o i n c a s o d i i n a d e m p i e n z e , r i t a r d i o i n e r z i a d a p a r t e d e i s o g g e t t i a t t u a t o r i . D i r e i c h e q u e s t o è s e n z a d u b b i o i l c a s o : n o n p o s s o n o e s s e r e c e r t o i c i t t a d i n i c a m p a n i a p a g a r e p e r l ’ a v v i l e n t e i n e f f i c i e n z a d i u n ' a m m i n i s t r a z i o n e c h e n e g l i u l t i m i d i e c i a n n i n o n è s t a t a c a p a c e d i u t i l i z z a r e f o n d i a b e n e f i c i o d e i c i t t a d i n i , c o n d a n n a n d o l a s a n i t à c a m p a n a a l l o s t a t o c h e p u r t r o p p o t u t t i c o n o s c i a m o " , c o n c l u d e .