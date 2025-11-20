R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E d m o n d o C i r i e l l i h a p r e s o u n i m p e g n o c h i a r o : l a C a m p a n i a d e l c e n t r o d e s t r a a v r à u n v i c e p r e s i d e n t e d o n n a e u n a g i u n t a f o r m a t a p e r i l 5 0 p e r c e n t o d a d o n n e , c o m e c o n c r e t o s e g n a l e d i c a m b i o d i p a s s o r i s p e t t o a u n c e n t r o s i n i s t r a c h e s i è d i m e n t i c a t o d e i d i r i t t i d e l l e d o n n e e n o n h a n e m m e n o m a i i n s e d i a t o u n a s s e s s o r a t o p e r l e P a r i O p p o r t u n i t à " . L o s c r i v e s u X M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i . " M a n o n s o l o : f o n d i c e r t i p e r i c e n t r i a n t i - v i o l e n z a , s p o r t e l l i t e r r i t o r i a l i a t t i v i h 2 4 , v o u c h e r a s o s t e g n o d e i l a v o r i d e l l e m a d r i e u n f o n d o r e g i o n a l e p e r l ' i m p r e n d i t o r i a f e m m i n i l e . R o b e r t o F i c o è d i s p o n i b i l e a p r e n d e r e l o s t e s s o i m p e g n o ? O i s u o i a s s e s s o r a t i s o n o g i à p r e n o t a t i d a i s i g n o r i d e l l e f r i t t u r e ? " , c o n c l u d e .