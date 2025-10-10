R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I C i n q u e s t e l l e s o n o s t a t i l a p r i n c i p a l e s c i a g u r a d i q u e s t o p a e s e , v e l i r i t r o v e r e t e a g e s t i r e l a C a m p a n i a c o n u n o c h e n o n h a m a i l a v o r a t o u n g i o r n o i n v i t a s u a p e r u n a c c o r d o v e r g o g n o s o f a t t o d a p a r t i p o l i t i c h e c h e i C i n q u e s t e l l e l i h a n n o s e m p r e a v v e r s a t i . I o i l p a e s e i n m a n o a q u e s t i n o n c e l o m e t t o " . C o s ì i l l e a d e r d i A z i o n e C a r l o C a l e n d a , i n t e r v e n e n d o a l 4 0 e s i m o c o n v e g n o d i C o n f i n d u s t r i a G i o v a n i i m p r e n d i t o r i a C a p r i .