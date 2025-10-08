R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " P e r s t o r i a p o l i t i c a , p e r c o n o s c e n z a d e l t e r r i t o r i o e p e r r u o l i i s t i t u z i o n a l i r i c o p e r t i , E d m o n d o C i r i e l l i è u n a g a r a n z i a p e r u n b u o n r i s u l t a t o . N o i p u n t i a m o a l s u c c e s s o c o n C i r i e l l i c a n d i d a t o p r e s i d e n t e a l l a r e g i o n e C a m p a n i a . A l l e e l e z i o n i s i p a r t e c i p a p e r v i n c e r e : s i a m o s i c u r i c h e l a n o s t r a p r o p o s t a e i l n o s t r o c a n d i d a t o s o n o l e m i g l i o r i p e r i c i t t a d i n i d e l l a C a m p a n i a , a n o i l ’ u n i c a c o s a c h e i n t e r e s s a è i l l o r o b e n e , n o n l e l o g i c h e d i p a r t i t o " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a P i n o B i c c h i e l l i a R a d i o R a d i c a l e . " D a l l ’ a l t r a p a r t e v e d i a m o g r a n d e c o n f u s i o n e . A l l e r i u n i o n i o r g a n i z z a t e d a R o b e r t o F i c o a S a l e r n o , n e l l a ‘ m i a ’ S a l e r n o , s i r e g i s t r a s c a r s i s s i m a p a r t e c i p a z i o n e n e i l u o g h i i n c u i s i s v o l g o n o . F i c o n o n è u n r i f e r i m e n t o d e i c a m p a n i . A l m a s s i m o è u n r i f e r i m e n t o d e l l e s e g r e t e r i e d e i p a r t i t i d e l c o s i d d e t t o c a m p o l a r g o , c h e m i s e m b r a i n s e r i a d i f f i c o l t à , a n c h e p e r l e c o n t i n u e s o r t i t e d i V i n c e n z o D e L u c a c h e g l i s t a o g n i g i o r n o m i n a n d o i l p e r c o r s o p o l i t i c o " , c o n c l u d e .