R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I n C a m p a n i a c e l a g i o c h e r e m o f i n o i n f o n d o e s o n o o t t i m i s t a . D a u n l a t o c ' è l ' i n s u s s i s t e n z a d i u n a s i n i s t r a m e s s a i n s i e m e c o n i l p a l l o t t o l i e r e . D a l l ' a l t r a p a r t e c i s i a m o n o i , u n a c o a l i z i o n e c h e e s p r i m e d a t r e n t ' a n n i u n p r o g e t t o d i b u o n g o v e r n o a q u a l s i a s i l i v e l l o t e r r i t o r i a l e e d i c u i F o r z a I t a l i a è e c o n t i n u e r à a e s s e r e l ' a s s e p o r t a n t e . N e l c e n t r o d e s t r a s i a m o l a r e a l t à s t a b i l i z z a n t e e r a s s i c u r a n t e , c h e r e s p i n g e l e e s a s p e r a z i o n i . O g g i q u e s t a p o s t u r a è d i n u o v o a t t r a t t i v a e g l i e l e t t o r i c e l o s t a n n o d i m o s t r a n d o " . C o s ì D e b o r a h B e r g a m i n i , d e p u t a t a e v i c e s e g r e t a r i a n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , i n u n ’ i n t e r v i s t a a I l R i f o r m i s t a .