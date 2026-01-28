R o m a , 2 8 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " M o m e l o t i n i b h a u n i m p a t t o s u l s i n t o m o p i ù i m p o r t a n t e d e l l a m i e l o f i b r o s i , c h e è l ' a n e m i a c h e d e t e r m i n a n e i p a z i e n t i u n g r o s s o c a r i c o d i f a t i c a n e l l o s v o l g i m e n t o d e l l e a t t i v i t à , a n c h e l e p i ù s e m p l i c i . I n o s t r i s t u d i h a n n o d i m o s t r a t o i l b e n e f i c i o n e l m i g l i o r a m e n t o d e l l ' a n e m i a n e l l o s v i n c o l a r e d a l l ' o b b l i g o d e l l e t r a s f u s i o n i c h e c e r t a m e n t e h a n n o u n i m p a t t o s o c i a l e i m p o r t a n t e p e r i p a z i e n t i , p e r i c a r e g i v e r , m a a n c h e p e r l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a s t e s s o " . C o s ì E l i s a b e t t a C a m p a g n o l i , d i r e t t o r e m e d i c o O n c o e m a t o l o g i a d i G s k , i n t e r v e n e n d o o g g i a M i l a n o a l l ' i n c o n t r o d e d i c a t o a l l e n o v i t à p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a m i e l o f i b r o s i . " I n G s k - p r o s e g u e C a m p a g n o l i - a b b i a m o a c u o r e i l m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i n o s t r i p a z i e n t i . M e t t i a m o a l c e n t r o q u e s t i a s p e t t i a s c o l t a n d o l i i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i . U n a l t r o a s p e t t o " s u c u i c ' è a t t e n z i o n e " è i l d e s i d e r i o d i p o r t a r e l ' i n n o v a z i o n e , q u i n d i a v e r e d e i f a r m a c i c h e p o s s i a m o s v i l u p p a r e e c h e p o s s a n o e s s e r e i n n o v a t i v i . P o s s o n o n a s c e r e a n c h e d a l l a c o n o s c e n z a e d a l l o s t u d i o d i t u t t i q u e l l i c h e s o n o i p a t h w a y c h e h a n n o u n i m p a t t o s u l l a m a l a t t i a , m a a n c h e s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " .