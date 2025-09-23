R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A q u a r a n t ’ a n n i d a l l a s u a t r a g i c a u c c i s i o n e p e r m a n o d e l l a c a m o r r a , r i c o r d i a m o G i a n c a r l o S i a n i c o m e s i m b o l o l u m i n o s o d i i m p e g n o c i v i l e , c o r a g g i o g i o r n a l i s t i c o e l o t t a p e r l a v e r i t à . A v e v a s o l o 2 6 a n n i , m a u n a s t r a o r d i n a r i a d e t e r m i n a z i o n e n e l r a c c o n t a r e c i ò c h e m o l t i v o l e v a n o t e n e r e n a s c o s t o : i l e g a m i t r a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a e p o t e r e , l e s t o r t u r e d i u n s i s t e m a c h e s t r a n g o l a v a l a s u a t e r r a " . C o s ì P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o P d e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e b i c a m e r a l e p e r l e Q u e s t i o n i r e g i o n a l i , i n o c c a s i o n e d e l l ’ a n n i v e r s a r i o d e l l ’ o m i c i d i o d e l g i o v a n e c r o n i s t a d e ‘ I l M a t t i n o ’ , a s s a s s i n a t o d a l l a c a m o r r a i l 2 3 s e t t e m b r e 1 9 8 5 . " È d o v e r e d e l l e i s t i t u z i o n i – c o n t i n u a l ’ e s p o n e n t e D e m - d e l l a p o l i t i c a e d e l l a s o c i e t à c i v i l e c o n t i n u a r e a c o l t i v a r e e a d i f f o n d e r e l a s u a e r e d i t à m o r a l e . O g n i g i o r n o , n e i l u o g h i d e l l a f o r m a z i o n e , n e i q u a r t i e r i p i ù e s p o s t i a l l a v i o l e n z a e a l l ’ i l l e g a l i t à , d o b b i a m o r i b a d i r e c h e l ’ i n f o r m a z i o n e l i b e r a , i l s e n s o d e l l e i s t i t u z i o n i e l a g i u s t i z i a s o c i a l e s o n o l e b a s i s u c u i s i f o n d a l a n o s t r a d e m o c r a z i a c h e , m a i c o m e o g g i , h a b i s o g n o d i e s e m p i . E r i c o r d a r e S i a n i s i g n i f i c a c o n t i n u a r e a b a t t e r c i c o n t r o o g n i f o r m a d i v i o l e n z a , c e n s u r a , m a n i p o l a z i o n e e i n t i m i d a z i o n e d e l l a s t a m p a , e r a f f o r z a r e u n a c u l t u r a d e l l a l e g a l i t à c h e p a r t a d a i g i o v a n i " .