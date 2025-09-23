R o m a , 2 3 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L a s e r a d e l 2 3 s e t t e m b r e d i 4 0 a n n i f a l a c a m o r r a u c c i s e a N a p o l i G i a n c a r l o S i a n i , p r i m o c r o n i s t a a d e s s e r e a s s a s s i n a t o p e r m a n o d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a . V e n n e u c c i s o n e i p r e s s i d e l l a s u a a b i t a z i o n e , p e r i l s u o i m p e g n o e i l s u o c o r a g g i o d i r a c c o n t a r e e d e n u n c i a r e l e a t t i v i t à d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a . I l s u o s a c r i f i c i o , c h e r e s t a t e s t i m o n i a n z a d i l i b e r t à , v e r i t à e i m p e g n o c i v i l e , c o n t i n u a a p a r l a r e e a i n d i c a r e l a r e t t a v i a a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a .