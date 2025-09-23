R o m a , 2 3 s e t ( A d n k r o n o s ) - " I l 2 3 s e t t e m b r e 1 9 8 5 l a c a m o r r a u c c i s e G i a n c a r l o S i a n i , g i o v a n e c r o n i s t a d e I l M a t t i n o c h e c o n c o r a g g i o d e n u n c i a v a i t r a f f i c i d e l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a . A q u a r a n t ’ a n n i d a q u e l v i l e d e l i t t o r i c o r d o l a s u a p a s s i o n e c i v i l e e i l s u o e s e m p i o , c h e i s p i r a n o u n i m p e g n o c o n t i n u o n e l c o n t r a s t o a l l e m a f i e . A i f a m i l i a r i , i n q u e s t a g i o r n a t a , r i v o l g o i l m i o p e n s i e r o e l a m i a v i c i n a n z a " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a .