M i l a n o , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A l l e n a r e i l c e r v e l l o p e r ' s f i a m m a r e ' l ' i n t e r o o r g a n i s m o e f r e n a r e i l d e c l i n o c o g n i t i v o . C o m b i n a r e m o v i m e n t o f i s i c o e a t t i v i t à s t i m o l a n t i p e r l a m e n t e p u ò a v e r e u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l a s a l u t e c e r e b r a l e m i n a c c i a t a d a l l ' i n v e c c h i a m e n t o , d i m o s t r a u n o s t u d i o i t a l i a n o t a r g a t o H u m a n i t a s e C n r e p u b b l i c a t o s u ' B r a i n , B e h a v i o r & I m m u n i t y - H e a l t h ' . S e c o n d o i l l a v o r o , u n i n t e r v e n t o m u l t i d i m e n s i o n a l e c h i a m a t o ' T r a i n t h e B r a i n ' è i n g r a d o d i m i g l i o r a r e l e f u n z i o n i c o g n i t i v e i n p e r s o n e c o n M c i ( M i l d C o g n i t i v e I m p a i r m e n t ) e d i m o d u l a r e l a r i s p o s t a i n f i a m m a t o r i a d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o c o n e f f e t t i m i s u r a b i l i a t t r a v e r s o u n p r e l i e v o d e l s a n g u e . L a r i c e r c a - g u i d a t a d a l l ' I r c c s I s t i t u t o c l i n i c o H u m a n i t a s d i R o z z a n o ( M i l a n o ) e d a l l ' I s t i t u t o d i n e u r o s c i e n z e d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l e r i c e r c h e d i P i s a ( C n r - I n ) , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ' I s t i t u t o d i f i s i o l o g i a c l i n i c a d e l C n r ( C n r - I f c ) , d e l l a F o n d a z i o n e S t e l l a M a r i s e d e l l a C l i n i c a N e u r o l o g i c a d e l l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r o u n i v e r s i t a r i a P i s a n a ( A o u p ) , e i l s o s t e g n o d i F o n d a z i o n e P i s a e F o n d a z i o n e C a r i p l o - s i i n s e r i s c e n e l c r e s c e n t e f i l o n e d i s t u d i c h e r i c o n o s c e l ' i n f i a m m a z i o n e c r o n i c a c o m e u n o d e i p r i n c i p a l i p r o c e s s i b i o l o g i c i a s s o c i a t i a l l ' i n v e c c h i a m e n t o e a l l o s v i l u p p o d i p a t o l o g i e n e u r o d e g e n e r a t i v e c o m e l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r . U n f e n o m e n o b a t t e z z a t o ' i n f l a m m a g i n g ' . S e è v e r o c h e t u t t i c o n l ' i n v e c c h i a m e n t o s p e r i m e n t a n o u n f i s i o l o g i c o d e c l i n o d e l l e f u n z i o n i c o g n i t i v e - s p i e g a n o d a H u m a n i t a s e C n r - e s i s t e u n a s p e c i f i c a s o t t o p o p o l a z i o n e i n c u i q u e s t i c a m b i a m e n t i s o n o p i ù m a r c a t i e m i s u r a b i l i : i s o g g e t t i c o n d i a g n o s i d i l i e v e d e c l i n o c o g n i t i v o . Q u e s t e p e r s o n e n o n s o l o p r e s e n t a n o u n d e t e r i o r a m e n t o c o g n i t i v o s u p e r i o r e a q u e l l o a t t e s o p e r l a l o r o e t à , m a h a n n o a n c h e u n a l t o r i s c h i o d i s v i l u p p a r e A l z h e i m e r . P e r t a n t o s o n o i d e s t i n a t a r i d ' e l e z i o n e d i s t r a t e g i e m i r a t e a p r e v e n i r e o r i t a r d a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l o r o q u a d r o c l i n i c o . N e g l i i n d i v i d u i a f f e t t i d a M c i s i o s s e r v a n o f r e q u e n t e m e n t e l i v e l l i a u m e n t a t i d i c i t o c h i n e p r o - i n f i a m m a t o r i e . Q u e s t e m o l e c o l e , c h e a g i s c o n o c o m e m e s s a g g e r i c h i a v e d e l s i s t e m a i m m u n i t a r i o , q u a n d o p r e s e n t i i n e c c e s s o n e l s i s t e m a n e r v o s o p o s s o n o a v e r e e f f e t t i d e l e t e r i , c o m p r o m e t t e n d o l a f u n z i o n a l i t à n e u r o n a l e , r i d u c e n d o l a p l a s t i c i t à s i n a p t i c a e f a v o r e n d o c o s ì m e c c a n i s m i d i n e u r o d e g e n e r a z i o n e . E ' p e r c o n t r a s t a r e q u e s t i p r o c e s s i c h e g l i s c i e n z i a t i d e l C n r - I n h a n n o s v i l u p p a t o i l p r o g r a m m a ' T r a i n t h e B r a i n ' . ' T r a i n t h e B r a i n ' ( A l l e n a i l c e r v e l l o ) s i s v o l g e n e l l a P a l e s t r a d e l l a m e n t e p r e s s o l ' A r e a d e l l a r i c e r c a d e l C n r d i P i s a , u n l u o g o i n t e r a m e n t e d e d i c a t o a g l i s t u d i v o l t i a c o n t r a s t a r e l ' i n v e c c h i a m e n t o c e r e b r a l e , d e s c r i v e u n a n o t a . I l p r o g r a m m a s i b a s a s u u n a p p r o c c i o i n t e g r a t o e m u l t i d i m e n s i o n a l e p e r l a s a l u t e d e l c e r v e l l o , c o m b i n a n d o a t t i v i t à f i s i c a p e r p r o m u o v e r e l a s a l u t e v a s c o l a r e e m e t a b o l i c a , e s e r c i z i d i s t i m o l a z i o n e c o g n i t i v a p e r m a n t e n e r e e m i g l i o r a r e l e f u n z i o n i c e r e b r a l i , e i n t e r a z i o n i s o c i a l i i n u n a m b i e n t e d e d i c a t o p e r c o n t r a s t a r e l ' i s o l a m e n t o e f a v o r i r e i l b e n e s s e r e e m o t i v o . L ' o b i e t t i v o è a g i r e s i m u l t a n e a m e n t e s u p i ù d i m e n s i o n i d e l l ' i n v e c c h i a m e n t o p e r p r o m u o v e r e l a s a l u t e c e r e b r a l e i n p e r s o n e a r i s c h i o . " I p r i m i s t u d i s u l p r o g r a m m a ' T r a i n t h e B r a i n ' - r i f e r i s c e A l e s s a n d r o S a l e , d i r i g e n t e d i r i c e r c a e g r o u p l e a d e r d e l C n r - I n d i P i s a - h a n n o m o s t r a t o r i s u l t a t i m o l t o p r o m e t t e n t i i n t e r m i n i d i m i g l i o r a m e n t o d e l l e c a p a c i t à c o g n i t i v e ( i n p a r t i c o l a r e n e l l e f u n z i o n i d i m e m o r i a e a t t e n z i o n e ) e d i m o d i f i c a z i o n i s t r u t t u r a l i c e r e b r a l i r i l e v a t e t r a m i t e r i s o n a n z a m a g n e t i c a , t r a c u i u n m i g l i o r a m e n t o n e l l a p e r f u s i o n e e m a t i c a c e r e b r a l e e u n a m a g g i o r e c o n s e r v a z i o n e d e l v o l u m e d e l l a s o s t a n z a g r i g i a i n a r e e c o r t i c a l i i m p l i c a t e n e l l e f u n z i o n i e s e c u t i v e . I n o l t r e , g l i e f f e t t i b e n e f i c i d e l l ' a l l e n a m e n t o p e r d u r a n o n e l t e m p o e n o n s e m b r a n o e s s e r e c o n d i z i o n a t i d a f a t t o r i c o m e i l g e n e r e , l ' e t à e i l t a s s o d i s c o l a r i t à , a n c h e s e i l m i g l i o r a m e n t o a p p a r e p i ù m a r c a t o n e l l e d o n n e e n e i s o g g e t t i c o n m i n o r g r a d o d i i s t r u z i o n e " . P e r c a p i r e i m e c c a n i s m i a l l ' o r i g i n e d i q u e s t i b e n e f i c i , o s s i a l e b a s i m o l e c o l a r i d e l m i g l i o r a m e n t o , i r i c e r c a t o r i g u i d a t i d a M i c h e l a M a t t e o l i , d i r e t t r i c e d e l P r o g r a m m a d i N e u r o s c i e n z e d i H u m a n i t a s , h a n n o p u n t a t o l ' a t t e n z i o n e s u l s i s t e m a i m m u n i t a r i o . L o s t u d i o h a c o i n v o l t o 7 6 p e r s o n e c o n d i a g n o s i d i M c i , s u d d i v i s e i n d u e g r u p p i : u n o s p e r i m e n t a l e , c h e h a s e g u i t o i l p r o g r a m m a m u l t i d i m e n s i o n a l e d e l l a d u r a t a d i 7 m e s i , e u n g r u p p o d i c o n t r o l l o c h e h a r i c e v u t o u n i c a m e n t e u n s u p p o r t o i n f o r m a t i v o . A i n i z i o e f i n e i n t e r v e n t o i p a r t e c i p a n t i s o n o s t a t i s o t t o p o s t i a v a l u t a z i o n i c o g n i t i v e , r i s o n a n z a m a g n e t i c a c e r e b r a l e e a n a l i s i d e l s a n g u e p e r q u a n t i f i c a r e i l i v e l l i d i c i t o c h i n e p r o e a n t i - i n f i a m m a t o r i e . " I r i s u l t a t i - r i p o r t a M a t t e o l i - h a n n o e v i d e n z i a t o n e l g r u p p o ' T r a i n t h e B r a i n ' u n a r i d u z i o n e s i g n i f i c a t i v a d e i l i v e l l i p l a s m a t i c i d i m o l e c o l e a s s o c i a t e a i n f i a m m a z i o n e s i s t e m i c a e d e c l i n o c o g n i t i v o , c o m e I L - 6 , I L - 1 7 A , T N F - α e C C L 1 1 . P a r a l l e l a m e n t e , s i è o s s e r v a t o u n m a n t e n i m e n t o o i n c r e m e n t o d i m o l e c o l e a n t i n f i a m m a t o r i e n o t e p e r i l l o r o e f f e t t o n e u r o p r o t e t t i v o ( I L - 1 0 , T G F - β e I L - 4 ) . T r a q u e s t e I L - 1 0 , c h e g i o c a u n r u o l o i m p o r t a n t e n e l l a s o p r a v v i v e n z a d e i n e u r o n i e n e l l a n e u r o g e n e s i a d u l t a , a u m e n t a d o p o l ' a l l e n a m e n t o e c o r r e l a c o n l e c a p a c i t à d i m e m o r i a s i a a b r e v e c h e a l u n g o t e r m i n e , r a p p r e s e n t a n d o p e r t a n t o u n p o t e n z i a l e m a r c a t o r e p e r m o n i t o r a r e l ' e f f i c a c i a d i p r o g r a m m i d i s t i m o l a z i o n e m o t o r i a e c o g n i t i v a i n s o g g e t t i a r i s c h i o " . N e l c o m p l e s s o - è l a c o n c l u s i o n e d e g l i s c i e n z i a t i - i l p r o g r a m m a ' T r a i n t h e B r a i n ' h a d i m o s t r a t o d i a g i r e n o n s o l o s u l p i a n o p s i c o l o g i c o e m o t i v a z i o n a l e , m a a n c h e s u p r o c e s s i b i o l o g i c i c e n t r a l i n e l m a n t e n i m e n t o d e l l a s a l u t e c e r e b r a l e d u r a n t e l ' i n v e c c h i a m e n t o . " L o s t u d i o - c o m m e n t a G e n n i D e s i a t o , r i c e r c a t r i c e p o s t - d o c a l l ' H u m a n i t a s - r i b a d i s c e u n c o n c e t t o f o n d a m e n t a l e : i l c e r v e l l o è f o r t e m e n t e i n f l u e n z a t o d a l l o s t i l e d i v i t a . M o v i m e n t o , s t i m o l a z i o n e c o g n i t i v a e r e l a z i o n i s o c i a l i e s e r c i t a n o u n i m p a t t o f o r t e e d i r e t t o s u l l a s a l u t e c e r e b r a l e e s u l l ' i n f i a m m a z i o n e s i s t e m i c a , e s o n o c a p a c i d i a g i r e i n m a n i e r a m i s u r a b i l e e i n p r o f o n d i t à , f i n o a l l i v e l l o d i m o l e c o l e " . A d o t t a r e u n o s t i l e d i v i t a a t t i v o , c o m b i n a n d o r e g o l a r m e n t e e s e r c i z i o f i s i c o e a l l e n a m e n t o c o g n i t i v o - è i l m e s s a g g i o d i H u m a n i t a s e C n r - p u ò r a l l e n t a r e o p e r s i n o i n v e r t i r e i p r i m i s e g n a l i d i d e c l i n o . E l a b u o n a n o t i z i a è c h e n o n è m a i t r o p p o t a r d i p e r i n i z i a r e : a n c h e s e m p l i c i a b i t u d i n i q u o t i d i a n e c o m e c a m m i n a r e , s t i m o l a r e l a m e n t e c o n l e t t u r e o g i o c h i e m a n t e n e r e u n a v i t a s o c i a l e a t t i v a p o s s o n o f a r e u n a g r a n d e d i f f e r e n z a . Q u e s t i a c c o r g i m e n t i n o n s o n o s o l o ' b u o n e p r a t i c h e ' , m a v e r e e p r o p r i e s t r a t e g i e p r e v e n t i v e a c c e s s i b i l i a t u t t i p e r u n b u o n i n v e c c h i a m e n t o .