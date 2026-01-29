T o r i n o , 2 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - “ I l p r o t o c o l l o c o n C d p r a p p r e s e n t a u n a s c e l t a s t r a t e g i c a p e r s o s t e n e r e i n v e s t i m e n t i , s v i l u p p o i n d u s t r i a l e e c o e s i o n e s o c i a l e . E l ’ a b i t a r e s o s t e n i b i l e è u n a c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e p e r i l f u t u r o d e l l e i m p r e s e e d e l P a e s e . P r o p r i o p e r q u e s t o c o s t i t u i s c e a n c h e u n o d e i p i l a s t r i d e l l ’ a c c o r d o s i g l a t o c o n C d p . L ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a , i n f a t t i , è o g g i u n f a t t o r e c r i t i c o n o n s o l o a l i v e l l o s o c i a l e , m a a n c h e e c o n o m i c o e i n d u s t r i a l e : s e n z a a l l o g g i a c o s t i s o s t e n i b i l i l e i m p r e s e n o n t r o v a n o l a v o r a t o r i e i l P a e s e p e r d e c o m p e t i t i v i t à ” . A s o t t o l i n e a r l o A n g e l o C a m i l l i , v i c e p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a p e r C r e d i t o , F i n a n z a e F i s c o , i n t e r v e n e n d o a l l a t a p p a t o r i n e s e d e l r o a d s h o w ‘ I n s i e m e p e r i l f u t u r o d e l l e i m p r e s e ’ p r o m o s s o d a C o n f i n d u s t r i a e C a s s a D e p o s i t i e P r e s t i t i . “ I l P i a n o C a s a I t a l i a l a n c i a t o d a l G o v e r n o v a n e l l a d i r e z i o n e g i u s t a . L ’ a n n u n c i o s u i 1 0 0 m i l a a l l o g g i a p r e z z i c a l m i e r a t i n e i p r o s s i m i d i e c i a n n i è m o l t o i m p o r t a n t e , o r a p e r ò s e r v e u n a r a p i d a e c o n c r e t a a t t u a z i o n e , c o n i l p i e n o c o i n v o l g i m e n t o d e g l i o p e r a t o r i e c o n o m i c i e d e l l e i m p r e s e d e l s e t t o r e ” , h a a g g i u n t o C a m i l l i c h e h a p r o s e g u i t o : “ l a c a r e n z a d i a b i t a z i o n i a c c e s s i b i l i o s t a c o l a l a m o b i l i t à t e r r i t o r i a l e , a c c e n t u a i l m i s m a t c h t r a d o m a n d a e o f f e r t a d i l a v o r o e f r e n a l a c r e s c i t a , i n u n P a e s e c h e g i à s o f f r e u n f o r t e d e c l i n o d e m o g r a f i c o e u n a g r a v e d i f f i c o l t à d i r e p e r i m e n t o d e l p e r s o n a l e ” . “ A c c a n t o a l l e r i s o r s e p u b b l i c h e e a l c o i n v o l g i m e n t o d e g l i i n v e s t i t o r i – h a o s s e r v a t o a n c o r a – s e r v o n o m i s u r e d i g a r a n z i a , i n t e r v e n t i f i s c a l i d i f a v o r e e s o p r a t t u t t o s e m p l i f i c a z i o n i u r b a n i s t i c h e p e r a c c e l e r a r e i l r e c u p e r o e i l c a m b i o d i d e s t i n a z i o n e d ’ u s o d e g l i i m m o b i l i d e s t i n a t i a l a v o r a t o r i , g i o v a n i e s t u d e n t i . S e n z a q u e s t e l e v e – h a c o n c l u s o – i l P i a n o r i s c h i a d i n o n a v e r e l a v e l o c i t à n e c e s s a r i a ” .