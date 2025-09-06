R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l c e n t e n a r i o d e l l a n a s c i t a d i A n d r e a C a m i l l e r i c o n s e n t e d i r i c o r d a r e u n a f i g u r a d i p r i m o p i a n o d e l p a n o r a m a c u l t u r a l e i t a l i a n o e i n t e r n a z i o n a l e . N u m e r o s e s u e o p e r e c o n t i n u e r a n n o a e s s e r e f o n t e d i i s p i r a z i o n e p e r g e n e r a z i o n i d i l e t t o r i e d i s c r i t t o r i " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a . " A n d r e a C a m i l l e r i - a g g i u n g e i l C a p o d e l l o S t a t o - è s t a t o u n a u t o r e p o l i e d r i c o c h e h a o f f e r t o u n c o n t r i b u t o s i g n i f i c a t i v o n e i m o l t e p l i c i a m b i t i i n c u i h a o p e r a t o , s p a z i a n d o d a l t e a t r o a l l a t e l e v i s i o n e , a l l a n a r r a t i v a . H a s a p u t o c o n i u g a r e t r a m e p o l i z i e s c h e e r a f f i n a t a v e r v e u m o r i s t i c a , i n c u i u n l i n g u a g g i o c o m p l e s s o - i n c u i g i o c a u n r u o l o i l d i a l e t t o d e l l a s u a S i c i l i a - h a p e r m e s s o d i r a p p r e s e n t a r e l a r i c c h e z z a e l a c o m p l e s s i t à d e l p a t r i m o n i o e t n o g r a f i c o d e l l a s u a t e r r a n a t i a a u n c r e s c e n t e g r u p p o d i a p p a s s i o n a t i " . " C a m i l l e r i s i è d i s t i n t o p e r l a s u a c r e a t i v i t à , r a f f i g u r a n d o p e r s o n a g g i e s c e n a r i , t a l o r a i m m a g i n a r i , c h e n e l l o s t e s s o t e m p o t r a t t e g g i a n o s p a c c a t i d i d i v e r s e e p o c h e . I l l a s c i t o c u l t u r a l e d i C a m i l l e r i è u n b a g a g l i o p r e z i o s o " .