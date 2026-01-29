R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a p a r o l a ‘ r e m i g r a z i o n e ’ v a b a n d i t a d a l l i n g u a g g i o d e l l a p o l i t i c a . È u n a p a r o l a c h e r a c c h i u d e i l c o n c e t t o d i u n a d e p o r t a z i o n e s u b a s e r a z z i a l e . È d i p e r s é s t e s s a u n a p a r o l a c h e i s t i g a a l l ' o d i o . U n a p a r o l a d i s t a m p o n a z i s t a c h e n o n p u ò e s i s t e r e n e l l e s s i c o p o l i t i c o p e r c h é c o n t r a d d i c e t u t t i i c a r d i n i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a e d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . T u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e f a c c i a n o u n p a t t o p e r b a n d i r e q u e s t a p a r o l a , c h e è u n a b o m i n i o c h e r i c o r d a l e p a g i n e p i ù b u i e e d a g g h i a c c i a n t i d e l s e c o l o s c o r s o ” . C o s ì i l S e n a t o r e d e l P d F r a n c e s c o V e r d u c c i , v i c e P r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e A n t i d i s c r i m i n a z i o n i , a p r o p o s i t o d e l c o n v e g n o s u l l a ' r e m i g r a z i o n e ' d o m a n i a l l a C a m e r a .