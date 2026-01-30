R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a b b i a m o e v i t a t o l a m o r t e d e l l a d e m o c r a z i a . L o a b b i a m o f a t t o f i s i c a m e n t e p e r c h é d e n t r o l a C a m e r a p o s s o n o e n t r a r e t u t t e l e i d e e d e l m o n d o , m a n o n p o s s o n o e n t r a r e i n a z i s t i e i n e o n a z i s t i . C ’ è u n l i m i t e s o t t o i l q u a l e n o n s i s c e n d e . Q u e l l i m i t e è s t a t o s u p e r a t o e q u i n d i c i s i a m o a n t e p o s t i f i s i c a m e n t e a q u e l l o c h e s a r e b b e s t a t o i l p u n t o p i ù b a s s o d e l l a s t o r i a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i . P e r m e l a r e m i g r a z i o n e è u n a s t u p i d a g g i n e e t r a l ’ a l t r o p r o b a b i l m e n t e c e l ’ h a n n o p i ù c o n i l g o v e r n o M e l o n i , c h e h a r e g o l a r i z z a t o c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c o n i l d e c r e t o f l u s s i . I l p u n t o q u i è c h e i l n a z i s m o p e r ò n o n è u n ’ i d e a , è u n r e a t o " . L o d i c e F r a n c e s c o S i l v e s t r i d e i 5 S t e l l e .