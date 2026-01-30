R o m a , 3 0 g e n ( A d n k r o n o s ) - " E c c o a c h i a b b i a m o i m p e d i t o d i p a r l a r e a l l a C a m e r a . N e s s u n o s p a z i o n e l l e i s t i t u z i o n i d e m o c r a t i c h e p e r n o s t a l g i e f a s c i s t e e n a z i s t e " . L o s c r i v o n o s u i s o c i a l i d e p u t a t i d e l P d p u b b l i c a n d o u n v i d e o i n c u i u n e s p o n e n t e d e l c o m i t a t o d e m o g r a f i c o d i c e " M a t t e o t t i s t a b e n e d o v e s t a " r i s p o n d e n d o a u n g i o r n a l i s t a c h e , f u o r i d a l l a C a m e r a , s e g n a l a v a l a p r o t e s t a d e l d e p u t a t o R i c c a r d o M a g i c o n u n a f o t o d i G i a c o m o M a t t e o t t i e l a s c r i t t a " L a S t o r i a v i o s s e r v a " .