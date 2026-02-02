R o m a , 2 f e b ( A d n k r o n o s ) - E ' c e s s a t o i l m a n d a t o p a r l a m e n t a r e d e l d e p u t a t o d e l P d U b a l d o P a g a n o . L o h a c o m u n i c a t o a l l ' a u l a i l p r e s i d e n t e d i t u r n o S e r g i o C o s t a . A l s u o p o s t o s u b e n t r a F r a n c e s c a V i g g i a n o , g i à p r o c l a m a t a d e p u t a t a . P a g a n o a v e v a s c r i t t o u n a l e t t e r a a l l a p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a i l 3 0 g e n n a i o s c o r s o p e r a n n u n c i a r e l a s u a d e c i s i o n e d i o p t a r e p e r l a c a r i c a d i c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e i n P u g l i a , i n c o m p a t i b i l e c o n q u e l l a d i d e p u t a t o .