R o m a , 3 0 g e n ( A d n k r o n o s ) - " N e o n a z i s t i e n e o f a s c i s t i n o n s o n o b e n v e n u t i n e l l e a u l e d e l P a r l a m e n t o . A b b i a m o f a t t o r i s p e t t a r e l a C o s t i t u z i o n e " . L o d i c e N i c o l a F r a t o i a n n i c h e , i n s i e m e a d p a r l a m e n t a r i d i o p p o s i z i o n e , h a p r e s i d i a t o g l i i n g r e s s i d e l l a C a m e r a p e r v e r i f i c a r e c h e i p a r t e c i p a n t i a l l a c o n f e r e n z a s u l l a r e m i g r a z i o n e , t r a i q u a l i e s p o n e n t i d i C a s a P o u n d , n o n e n t r a s s e r o a M o n t e c i t o r i o . " Q u e s t a è l a c a s a d e l l a d e m o c r a z i a , l a c a s a d i G i a c o m o M a t t e o t t i , U m b e r t o T e r r a c i n i , A n g e l a G o t e l l i , T e r e s a M a t t e i , S a n d r o P e r t i n i , d o n S t u r z o , s a r e b b e s t a t o i n a m m i s s i b i l e s e f a s c i s t i d i c h i a r a t i f o s s e r o e n t r a t i i n q u e s t a c a s a d e l l a d e m o c r a z i a o l t r a g g i a n d o l a m e m o r i a d e l l e n o s t r e m a d r i e d e i n o s t r i p a d r i c o s t i t u e n t i " , g l i f a e c o A n g e l o B o n e l l i . A n c h e R i c c a r d o R i c c i a r d i s o t t o l i n e a : " C h i e ' n a z i s t a , c h i e ' f a s c i s t a q u a n o n p u ò e n t r a r e " . M a t t e o O r f i n i , d l e P d , s p i e g a : " A b b i a m o f e r m a t o d e i f a s c i s t i c h e v o l e v a n o p r o f a n a r e i l t e m p i o d e l l a d e m o c r a z i a , a b b i a m o f a t t o i l n o s t r o d o v e r e " .