R o m a , 1 3 n o v ( A d n k r o n o s ) - " U n g r a n d e r i s u l t a t o p e r l a N a z i o n e ! " . S u l f i l o d e l l ' i r o n i a , i n t r e c c i a n d o l a q u e s t i o n e d e l l ' e d u c a z i o n e s e s s u a l e a s c u o l a e l a n o v i t à d e l g e l a t o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , R o b e r t o G i a c h e t t i h a a n n u n c i a t o u n a n o t i z i a n e l s u o i n t e r v e n t o i n a u l a s u l D d l s u l c o n s e n s o i n f o r m a t o : " D e v o c h i e d e r e s c u s a a l q u e s t o r e T r a n c a s s i n i , l ' h o a n c h e a g g r e d i t o p e r p r o t e s t a r e p e r c h è i g u s t i d e l g e l a t o s o n o n s o l o s e i e d e v o d a r e a t t o c h e l a s o l l e c i t a z i o n e h a c o n s e n t i t o c h e a b b i a m o a g g i u n t o l a p a n n a d a o g g i " , h a s p i e g a t o i l d e p u t a t o d i I v t r a g l i a p p l a u s i d e i c o l l e g h i . G i a c h e t t i s t a v a d i s c u t e n d o d e l l a q u e s t i o n e d e l l e p a r o l e d e l m i n i s t r o V a l d i t a r a i n a u l a a l l a C a m e r a , p a r o l e c h e h a n n o p r o v o c a t o l e p r o t e s t e v i b r a t e d i t u t t a l ' o p p o s i z i o n e c h e d a i e r i s t a i n v o c a n d o l e s c u s e f o r m a l i d e l m i n i s t r o . " S e f a r e m o a l t r i i n t e r v e n t i r i u s c i r e m o a d a v e r e u n p r o d o t t o s o d d i s f a c e n t e e a n c h e a d a r r i v a r e a d o t t e n e r e i l s e r v i z i o i n a u l a : p r e s e n t e r ò u n a P d l p e r c h è c i s i a l a p o s s i b i l i t à d i f o r n i r e i l g e l a t o i n a u l a a i d e p u t a t i e n o n p o t r ò c h e d a r e m e r i t o a T r a n c a s s i n i d i a v e r o t t e n u t o u n g r a n d e r i s u l t a t o p e r l a N a z i o n a l e " .