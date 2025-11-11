R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - Q u e s t a v i c e n d a " p o n e u n p r o b l e m a e s s e n z i a l e d i c o m e q u e l l o c h e a c c a d e q u i c a u s a p r o b l e m i a l l ' i m m a g i n e s t e s s a d e l l ' A u l a . E ' v e r o c h e , d i q u e s t o p e r i o d o , s i a m o q u a s i a i l i v e l l i d e l g e l a t o o n o n g e l a t o . . . V o r r e i s e g n a l a r e a c o l o r o c h e p r o t e s t a n o p e r i l g e l a t o c h e v o r r e i p r o t e s t a r e a n c h ' i o , p e r c h é i n r e a l t à c i s o n o s e i g u s t i . A d e s s o f r a n c a m e n t e . . . c o s t a d i p i ù , c i s t a n n o s e i g u s t i , r i m e t t i a m o d e n t r o s t o g e l a t o e a l m e n o c a m p i a m o t r a n q u i l l i " . L o h a d e t t o i l d e p u t a t o d i I t a l i a V i v a R o b e r t o G i a c h e t t i , i r o n i z z a n d o s u l l ' a r r i v o d e l g e l a t o i n b u v e t t e a l l a C a m e r a , d u r a n t e l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o i n A u l a s u l p a r e r e d e l l a G i u n t a p e r l e a u t o r i z z a z i o n i i n m a t e r i a d i i n s i n d a c a b i l i t à n e i c o n f r o n t i d e l d e p u t a t o M u l è . I l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i F I a v e v a a c c u s a t o i l c o l l e g a d e l M 5 s D o n n o d i a v e r a g g r e d i t o u n a s s i s t e n t e p a r l a m e n t a r e d u r a n t e g l i s c o n t r i a v v e n u t i i n o c c a s i o n e d i u n a s e d u t a d e l l ' a u l a d i M o n t e c i t o r i o .