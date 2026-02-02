R o m a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ e v e n t o i n p r o g r a m m a d o m a n i a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i c o n F r a n c e s c a A l b a n e s e , o l t r e a s o l l e v a r e f o r t i p e r p l e s s i t à s u l p i a n o p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e , d e v e f a r r i f l e t t e r e s u l l a s e r i e t à e s u l l a d o p p i a m o r a l e d a p a r t e d e l l a s i n i s t r a . S o l o p o c h i g i o r n i f a , e s p o n e n t i d e l l e o p p o s i z i o n i s i s o n o p r e c i p i t a t i a o c c u p a r e l a s a l a s t a m p a i n c u i a v r e b b e r o p a r t e c i p a t o p e r s o n a g g i d i s c u t i b i l i ; d o m a n i , i n v e c e , p r e s e n z i e r a n n o a l l ’ e v e n t o c o n l a r e l a t r i c e O n u c h e p i ù v o l t e h a e s p r e s s o p o s i z i o n i i n a c c e t t a b i l i s u l l a n a t u r a d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e t e r r o r i s t i c a H a m a s , r e s p o n s a b i l e d e l p o g r o m d e l 7 o t t o b r e , m o s t r a n d o u n a g r a v e m a n c a n z a d i e q u i l i b r i o e i m p a r z i a l i t à i n c o m p a t i b i l e c o n i l r u o l o c h e r i c o p r e i n s e n o a l l e N a z i o n i u n i t e " . L o a f f e r m a E l i s a b e t t a G a r d i n i , v i c e c a p o g r u p p o F d i a l l a C a m e r a . " C o m e s o t t o l i n e a t o d a l l ’ a m b a s c i a t o r e i t a l i a n o a l l e N a z i o n i u n i t e , M a u r i z i o M a s s a r i , l a d o t t o r e s s a A l b a n e s e h a d i m o s t r a t o , i n p a r t i c o l a r e n e g l i u l t i m i m e s i , u n t o t a l e d i s p r e z z o d e l c o d i c e d i c o n d o t t a , f o n d a t o s u p r i n c i p i e s s e n z i a l i q u a l i i n t e g r i t à , i m p a r z i a l i t à e b u o n a f e d e . N o n v a n n o d i m e n t i c a i i n f i n e i p r e s u n t i l e g a m i d e l l a A l b a n e s e c o n s o g g e t t i r i c o n d u c i b i l i a H a m a s , o g l i a t t a c c h i a l l a s e n a t r i c e a v i t a L i l i a n a S e g r e , s o p r a v v i s s u t a a l l a S h o a h , c h e h a n n o f a t t o e m e r g e r e p r o f i l i m a r c a t a m e n t e a n t i s e m i t i c i . C a p i a m o l a t o t a l e a s s e n z a d i c o e r e n z a n e i p r i n c i p i d e l l e s i n i s t r e i t a l i a n e , m a q u e s t a i n i z i a t i v a - c o n c l u d e G a r d i n i - r i s c h i a d i c o m p r o m e t t e r e l a n e u t r a l i t à e l ’ a u t o r e v o l e z z a d e l l e i s t i t u z i o n i p a r l a m e n t a r i , t r a s m e t t e n d o u n m e s s a g g i o s b a g l i a t o e p r o f o n d a m e n t e d i v i s i v o ” .