R o m a , 1 8 f e b ( A d n k r o n o s ) - U n " r i s u l t a t o e c c e z i o n a l e " , u n a " r i f o r m a c h e d u r e r à a l u n g o e d a r à u n a s v o l t a a i l a v o r i d e l l a C a m e r a " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a a p r e n d o l ' i n c o n t r o c o n i r e l a t o r i s u l l a r i f o r m a d e l r e g o l a m e n t o i n t e r n o d e i l a v o r i d i M o n t e c i t o r i o . " L ' u l t i m a r i f o r m a è d e l ' 9 7 , i o n e m m e n o v o t a v o - h a p r e m e s s o F o n t a n a - . S i a m o n e l l ' 8 0 / e s i m o d e l l ' A s s e m b l e a c o s t i t u e n t e e i l m e t o d o u t i l i z z a t o è s t a t o m o l t o s i m i l e a q u e l l o c h e c i f u a l l o r a . A b b i a m o s u p e r a t o l a d i s p u t a p o l i t i c a e i l c o n t r a s t o e a b b i a m o l a v o r a t o s u l l e r e g o l e . U n l a v o r o d i s q u a d r a , p e r c h è c o s ì b i s o g n a f a r e q u a n d o s i l a v o r a s u l l e r e g o l e , u n a p r o v a d i m a t u r i t à " . " Q u e s t a è u n a r i f o r m a c h e n o n v a s o t t o v a l u t a t a , r i v e n d i c o i l f a t t o c h e s i s i a l a v o r a t o i n m o d o o r i g i n a l e r i s p e t t o a l l a r e a l t à a t t u a l e : p o c h i p r o c l a m i e m o l t o l a v o r o . Q u e s t a è l a r i f o r m a p i ù s o s t a n z i a l e e s e n e è p a r l a t o p o c o , i l r i s u l t a t o è e c c e z i o n a l e . U n g r a z i e a t u t t i i G r u p p i e a i r e l a t o r i , c h e s o n o s t a t i e c c e z i o n a l i " , h a s o t t o l i n e a t o a n c o r a i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . .