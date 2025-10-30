R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A 2 5 a n n i d a l l a s u a s c o m p a r s a , l a C a m e r a d e i d e p u t a t i r e n d e o m a g g i o a l l a m e m o r i a d i R i c c a r d o M i s a s i , t r a i p r o t a g o n i s t i d e l l a v i t a i s t i t u z i o n a l e d e g l i u l t i m i d e c e n n i d e l s e c o l o s c o r s o . F u e s p o n e n t e d i q u e l l a g e n e r a z i o n e p o l i t i c a c h e v i s s e i l p r o p r i o i m p e g n o c o m e u n a m i s s i o n e a l s e r v i z i o d e l l e p e r s o n e e d e l b e n e c o m u n e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a i n t r o d u c e n d o i l c o n v e g n o ' R i c c a r d o M i s a s i . A v e n t i c i n q u e a n n i d a l l a s c o m p a r s a ' , a l l a p r e s e n z a d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , n e l l a S a l a d e l l a L u p a a M o n t e c i t o r i o . " D i o r i g i n e c a l a b r e s e - p r o s e g u e - f u d e p u t a t o a s o l i 2 6 a n n i , a d e m p i e n d o a l l e p r o p r i e f u n z i o n i c o n p a s s i o n e c i v i l e e c o n s e n s o p r o f o n d o d e l l e I s t i t u z i o n i " . " D a m i n i s t r o e d a p a r l a m e n t a r e n o n s i l i m i t ò a d e n u n c i a r e l e d i f f i c o l t à d e l M e r i d i o n e , m a l a v o r ò p e r s u p e r a r l e c o n c o e r e n z a e c o n t e n a c i a , n e l s o l c o d i u n a p o l i t i c a i n t e s a c o m e l e v a d i p r o m o z i o n e u m a n a e c i v i l e " . " A l u i v a i l m e r i t o d i a v e r p r o m o s s o u n s i s t e m a e d u c a t i v o c h e f a v o r ì l ’ a c c e s s o a g l i s t u d i u n i v e r s i t a r i a n c h e a c h i p r o v e n i v a d a n u c l e i f a m i l i a r i p i ù s v a n t a g g i a t i e a i d i p l o m a t i d e g l i I s t i t u t i t e c n i c i . F a v o r e v o l e a l d i a l o g o e a l c o m p r o m e s s o , f u i n g r a d o d i a s c o l t a r e , m e d i a r e e r i c o m p o r r e i c o n t r a s t i " . " L a s u a t e s t i m o n i a n z a c o n t i n u a a p a r l a r e a l n o s t r o t e m p o . C i r i c o r d a c h e l a d e m o c r a z i a v i v e s o l o s e è p a r t e c i p a t a , s e i c i t t a d i n i s i r i c o n o s c o n o i n v a l o r i c o m u n i e s e n o n s i s m a r r i s c e l a f i d u c i a n e i p r o p r i r a p p r e s e n t a n t i " . " S p e t t a a c i a s c u n o d i n o i c u s t o d i r e q u e s t o i n s e g n a m e n t o e t r a s m e t t e r l o a i n o s t r i g i o v a n i . M i a u g u r o d u n q u e c h e q u e s t o i n c o n t r o c o n t r i b u i s c a a t r a m a n d a r e l ’ e s e m p i o d i u n u o m o c h e s e p p e s e r v i r e i l P a e s e c o n d e d i z i o n e , r i g o r e e o n e s t à " , c o n c l u d e .