R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A l l ' i n t e r n o d e l l a C a m e r a s t i a m o c e r c a n d o d i r i f o r m a r e a l c u n e c o s e c h e v a n n o i n u n t e n t a t i v o d i r e n d e r e p i ù e f f i c i e n t e i l l a v o r o c h e s i f a q u i . C ' è u n a r i f o r m a d e l R e g o l a m e n t o c h e m i a u g u r o p o s s a a v e r e l a l u c e i n t e m p i b r e v i , n e i p r i m i m e s i d e l l ' a n n o p r o s s i m o e c h e c e r c h e r à a p p u n t o d i r e n d e r e m i g l i o r e , p i ù s n e l l o i l l a v o r o a l l ' i n t e r n o d e l P a r l a m e n t o . C ' è l a f a m o s a q u e s t i o n e d e l b l o c c o d e l l e 2 4 o r e c h e s i v u o l t o g l i e r e , c ' è i l c o s i d d e t t o s t a t u t o d e l l e o p p o s i z i o n i c h e s e r v i r à p e r f a r e i n m o d o c h e l e o p p o s i z i o n i a b b i a n o p i ù v o c e i n c a p i t o l o . I n f u t u r o a l l ' i n t e r n o d e i l a v o r i p a r l a m e n t a r i c i s o n o a n c h e d e l l e r i f o r m e p e r c e r c a r e d i c r e a r e d e l l e a l t e r n a t i v e a i d e c r e t i l e g g e c o m e p e r e s e m p i o i l v o t o a d a t a c e r t a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n c o n t r a n d o l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o . " U n a d e l l e t e m a t i c h e p i ù i m p o r t a n t i - h a r i c o r d a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - è q u e l l a a p p u n t o d e l l ' e c c e s s o d i d e c r e t a z i o n e . D e v o d i r e c h e d o p o a n n i d i t e n t a t i v i d i c e r c a r e d a p a r t e d e l l a p r e s i d e n z a d i s e n s i b i l i z z a r e i l G o v e r n o s u l d i m i n u i r e i d e c r e t i l e g g e e i l r i c o r s o a l l e f i d u c i e , q u e s t ' a n n o c ' è s t a t o u n d e c r e m e n t o , q u e s t o m i f a m o l t o p i a c e r e . S p e r o c h e o v v i a m e n t e q u e s t a d i s c e s a c o n t i n u i a n c h e l ' a n n o p r o s s i m o e s o p r a t t u t t o s p e r o c h e m e t t e n d o d e l l e a l t e r n a t i v e a l l ' i n t e r n o d e l R e g o l a m e n t o p o s s a e s s e r e u n u l t e r i o r e i n c e n t i v o p e r i l G o v e r n o m a a n c h e p e r i G o v e r n i f u t u r i . A n c h e a l l ' i n t e r n o d e i d e c r e t i m i p i a c e s o t t o l i n e a r e i l f a t t o c h e n o t e v o l i s o n o s t a t e l e c a p a c i t à d a p a r t e d e i p a r l a m e n t a r i d i m o d i f i c a r e i d e c r e t i c o n i l p r o c e s s o e m e n d a t i v o c h e è d e c i s a m e n t e a u m e n t a t o r i s p e t t o a g l i u l t i m i a n n i " . " Q u i n d i - h a c o n c l u s o F o n t a n a - d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a c o m u n q u e è u n p u n t o i m p o r t a n t e d a s o t t o l i n e a r e p e r f a r c a p i r e c o m e i l P a r l a m e n t o e i p a r l a m e n t a r i f a c c i a n o u n l a v o r o c h e è t u t t ' a l t r o c h e s c o n t a t o o t u t t ' a l t r o c h e i n i n f l u e n t e r i s p e t t o a n c h e a i p r o v v e d i m e n t i g o v e r n a t i v i " .