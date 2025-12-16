R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t a l e g i s l a t u r a s o n o a u m e n t a t e l e o r e d i l a v o r o i n A s s e m b l e a e q u e s t o s e c o n d o m e è u n s e g n a l e i m p o r t a n t e d i q u a n t o s i a i l r u o l o d e l l ' A u l a e d e l P a r l a m e n t o i n q u e s t o P a e s e p e r c h é f a c e n d o r a f f r o n t i c o m u n q u e c o n l e a l t r e d e m o c r a z i e m a t u r e a l i v e l l o m o n d i a l e i l P a r l a m e n t o i t a l i a n o è q u e l l o c h e i n A s s e m b l e a s i r a d u n a p i ù s p e s s o d i t u t t i g l i a l t r i . Q u e s t o s e c o n d o m e è u n d a t o s i g n i f i c a t i v o e i m p o r t a n t e , è u n d a t o d i c u i b i s o g n a t e n e r c o n t o , p e r c h é a d i f f e r e n z a d i a l t r i P a e s i n o i g r o s s e p a u s e d u r a n t e l ' a n n o n o n n e f a c c i a m o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n c o n t r a n d o l ' A s s o c i a z i o n e s t a m p a p a r l a m e n t a r e p e r g l i a u g u r i d i f i n e a n n o . " E q u e s t o a s o t t o l i n e a r e a n c o r a d i p i ù , a l d i l à d e l l a v o r o o v v i a m e n t e i m p o r t a n t e c h e f a n n o i p a r l a m e n t a r i , m a a n c h e d i t u t t i , d i t u t t o l ' i m p e g n o d e i f u n z i o n a r i d e l l a C a m e r a , p e r c h é v e r a m e n t e - h a p r o s e g u i t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a - a b b i a m o d e l l e s i t u a z i o n i i m p o r t a n t i , a b b i a m o d e l l e r i f o r m e i m p o r t a n t i , a b b i a m o d e l l e d i s c u s s i o n i i m p o r t a n t i c h e v e n g o n o s u p p o r t a t e d a u n l a v o r o d i q u e s t i f u n z i o n a r i c h e è i n s t a n c a b i l e . M i p e r m e t t o d i s o t t o l i n e a r l o p e r c h é s p e s s o e v o l e n t i e r i m a g a r i q u e s t o è u n d a t o d i c u i s i t i e n e p o c o c o n t o e a m e d i s p i a c e , p e r c h é c r e d o c h e p o i q u a n d o n o i v e d i a m o a n c h e i l v e r i f i c a r s i d i a s t e n s i o n i i m p o r t a n t i c o m e è s t a t o n e l l e u l t i m e e l e z i o n i a n c h e r e g i o n a l i , c i d i m e n t i c h i a m o p e r ò d i s o t t o l i n e a r e c o m e i n p a r t i c o l a r m o d o p e r l e e l e z i o n i p o l i t i c h e q u e l l o c h e e l e g g o n o i c i t t a d i n i s o n o a p p u n t o i P a r l a m e n t i , S e n a t o e C a m e r a " . " I o c h i a r a m e n t e n o n p a r l o p e r i l S e n a t o p a r l o p e r l a C a m e r a , m a i l l a v o r o c h e s i f a a l l a C a m e r a è n o t e v o l e , c h i a r a m e n t e i m m a g i n o a n c h e a l S e n a t o , m a i n q u e s t o m o m e n t o i o s o n o r a p p r e s e n t a n t e d e l l a C a m e r a , q u i n d i p a r l o p e r l a C a m e r a e s e c o n d o m e è i m p o r t a n t e f a r l o v e d e r e , c e r c a r e d i c o m u n i c a r l o , c e r c a r e d i f a r v e d e r e c h e c o m u n q u e i n I t a l i a l ' a t t i v i t à c h e s i f a i n A s s e m b l e a è i m p o r t a n t e . A u m e n t a - h a r i b a d i t o F o n t a n a - e d è m o l t o p i ù i m p o r t a n t e a n c h e r i s p e t t o a t a n t i P a e s i c h e h a n n o u n a d e m o c r a z i a m a t u r a . P e n s o c h e p e r a v v i c i n a r e l e p e r s o n e a l l e e l e z i o n i i n m o d o d i f a r l e a n d a r e a v o t a r e è i m p o r t a n t e a n c h e c e r c a r e d i d a r e d e i m e s s a g g i p o s i t i v i . E q u e s t o s i c u r a m e n t e è u n m e s s a g g i o m o l t o p o s i t i v o d i c u i t e n e r c o n t o " .