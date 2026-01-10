R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D o m a n i l a p r i m a e d i z i o n e d e l l ' a n n o d i M o n t e c i t o r i o a p o r t e a p e r t e . A d a p r i r e l a m a n i f e s t a z i o n e , a l l e o r e 1 0 , s a r à l a B a n d a m u s i c a l e d e l l a P o l i z i a d i S t a t o , d i r e t t a d a l m a e s t r o R o b e r t o G r a n a t a . I p a r t e c i p a n t i p o t r a n n o a s s i s t e r e a l l ' e s i b i z i o n e i n A u l a d i u n g r u p p o d i m u s i c i s t i d e l C o n s e r v a t o r i o d i M u s i c a S a n P i e t r o a M a j e l l a d i N a p o l i . N e l l ' o c c a s i o n e i l p e r c o r s o d i v i s i t a t o c c h e r à a n c h e i l l o c a l e c o s i d d e t t o e x C i t , c h e s i a f f a c c i a s u l l a G a l l e r i a d e i p r e s i d e n t i . Q u i è a l l e s t i t a l ' o p e r a " S a c r a F a m i g l i a " d i M a r i o C e r o l i .