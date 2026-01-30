R o m a , 3 0 g e n ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o f e r m a t o i f a s c i s t i ! " . N i c o l a F r a t o i a n n i m e t t e i l f i s i c o p e r i m p e d i r e a " n e o n a z i s t i e n e o f a s c i s t i " d i e n t r a r e a l l a C a m e r a . C o n u n g r u p p o d i p a r l a m e n t a r i d i o p p o s i z i o n e , i l l e a d e r d i A v s s i è l a n c i a t o a p r e s i d i a r e g l i i n g r e s s i d i M o n t e c i t o r i o a l t e r m i n e d i u n a m a t t i n a t a d i t e n s i o n e t r a c o r i , s p i n t o n i , u r l a , B e l l a c i a o e a l t r e c a n z o n i p a r t i g i a n e i n t o n a t e d a P d , M 5 s , A v s , A z i o n e . D a g i o r n i e r a a n n u n c i a t a b u f e r a a c a u s a d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a s u l l a r e m i g r a z i o n e o r g a n i z z a t a d a l d e p u t a t o D o m e n i c o F u r g i u e l e , l e g h i s t a - v a n n a c c i a n o d i L a m e z i a T e r m e , c o n C a s a p o u n d . L ' a p p u n t a m e n t o e r a p e r l e 1 1 . 3 0 , m a g i à u n ' o r a p r i m a n e l l a s a l e t t a d e l l e c o n f e r e n z e s t a m p a d e l l a C a m e r a c ' è t r a m b u s t o . F u r g i u e l e s i p r e s e n t a p e r p r e n d e r e p o s s e s s o d e l l a s a l a , m a s u b i t o v i e n e c i r c o n d a t o d a d i v e r s i p a r l a m e n t a r i d i o p p o s i z i o n e : A n g e l o B o n e l l i , N i c o l a F r a t o i a n n i , M a t t e o O r f i n i , F i l i p p o S e n s i , R i c c a r d o R i c c i a r d i , F r a n c e s c o S i l v e s t r i , G i l d a S p o r t i e l l o , G i a n n i C u p e r l o e a l t r i a n c o r a . L a s c e n a è s u r r e a l e , F u r g i u e l e a l c e n t r o , l ' o p p o s i z i o n e i n t o r n o c o n l a C o s t i t u z i o n e i n m a n o . L a u r a B o l d r i n i a t t a c c a : " N o n c ' è p o s t o p e r i f a s c i s t i n e l l e i s t i t u z i o n i , i f a s c i s t i n o n p o s s o n o e n t r a r e a l l a C a m e r a . S i a m o q u i a p r o t e g g e r e l e i s t i t u z i o n i " . L a s a l a s t a m p a , q u i n d i , v i e n e o c c u p a t a . I p a r l a m e n t a r i d e l l ' o p p o s i z i o n e i n t o n a n o p r i m a ' B e l l a c i a o ' e p o i ' F i s c h i a i l v e n t o ' , l e c a n z o n i d e i p a r t i g i a n i , s v e n t o l a n d o l a C o s t i t u z i o n e . F u r g i u e l e , s e m p r e s e d u t o a l b a n c o d e l l e c o n f e r e n z a , p r o v a a r i b a t t e r e : " V i r i e m p i t e l a b o c c a d e l l a C o s t i t u z i o n e m a i m p e d i t e a u n c o m i t a t o d i p r e s e n t a r e u n a P d l p o p o l a r e s e c o n d o l a l e g g e . A r r i v a n o i c i t t a d i n i q u i e v i t e r r o r i z z a t e " . L a t e n s i o n e s a l e . S i s e n t e q u a l c h e " v a i a c a s a ! " . I l l e g h i s t a i n s i s t e : " L a d e m o c r a z i a d i c u i v i r i e m p i t e l a b o c c a q u i n o n v i e n e r i s p e t t a t a " . A l l o r a l o i n c a l z a i l s e n a t o r e d e m N i c i t a : " T u h a i f a t t o l a X i n a u l a " . I l d e p u t a t o v a n n a c c i a n o s i d i f e n d e : " S ì , l ' h o f a t t a , e s o n o s t a t o s a n z i o n a t o " . ( A d n k r o n o s ) - Q u a l c u n o s p i n g e , a l t r i s i a c c a l c a n o : u n o " s t a i c a l m o , s t a i c a l m o " p a r t e a l l ' i n d i r i z z o d i F u r g i u e l e . I n t a n t o a r r i v a n o a l t r i p a r l a m e n t a r i d i o p p o s i z i o n e , c i s o n o a n c h e M a t t e o R i c h e t t i e E l e n a B o n e t t i p e r A z i o n e : " D i f e n d i a m o l e i s t i t u z i o n i " . L a s a l a s t a m p a c o n t i e n e a s t e n t o i p r e s e n t i , c o s ì a r r i v a u n p r i m o s t o p : p e r m o t i v i d i o r d i n e p u b b l i c o l a s a l a d e v e e s s e r e s v u o t a t a . A s t r e t t o g i r o , l ' a n n u n c i o u f f i c i a l e : " A n n u l l a t e p e r o r d i n e p u b b l i c o t u t t e l e c o n f e r e n z e s t a m p a d i o g g i , c o s ì c o m e d e c i s o e c o n f e r m a t o d a l l a p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a " . F u r g i u e l e è u n a f u r i a : " S o n o a n t i d e m o c r a t i c i . M a i o c i r i p r o v o ! " , d i c e u s c e n d o d a l l a s a l e t t a . P o i r i e n t r a . I n t a n t o l ' o p p o s i z i o n e n o n l a s c i a l a s a l a c o n f e r e n z e e c o n t i n u a l ' o c c u p a z i o n e d e c l a m a n d o g l i a r t i c o l i d e l l a C o s t i t u z i o n e . I l l e g i s t a c a l a b r e s e t e m p o r e g g i a , p a r l a a l t e l e f o n o , p o i p r e n d e i l c a p p o t t o s i a l l o n t a n a . A l l o r a l ' o p p o s i z i o n e s c i a m a v e r s o i l T r a n s a t l a n t i c o , t r a p a c c h e s u l l e s p a l l e e s o r r i s i . T u t t o f i n i t o ? P e r n i e n t e . F u r g i u e l e , v e l o c e , e s c e d a l p a l a z z o e r a c c o g l i e i l C o m i t a t o p e r l a r e m i g r a z i o n e c h e i n t a n t o a t t e n d e v a f u o r i e t e n t a d i f a r l o e n t r a r e a M o n t e c i t o r i o . T r a g l i a l t r i , c ' è L u c a M a r s e l l a d i C a s a p o u n d . M a u n g r u p p e t t o d e l l e o p p o s i z i o n i ( F r a t o i a n n i , B o n e l l i , R i c c a r d o M a g i , O r f i n i , R i c c i a r d i t r a g l i a l t r i ) h a i n t u i t o e s i p r e c i p i t a a p r e s i d i a r e i l p a l a z z o : " T u t t i a l l ' i n g r e s s o 8 ! " . S c o p p i a u n a l t r o p a r a p i g l i a , t r a t e l e c a m e r e e f o t o g r a f i : F u r g i u e l e e i s u o i p r e m o n o p e r e n t r a r e , l ' o p p o s i z i o n e f a m u r o p e r i m p e d i r g l i e l o . I d u e f r o n t i s i t r o v a n o f a c c i a a f a c c i a . D e c i s o i l b o t t a e r i s p o s t a M a g i - M a r s e l l a . P e r f o r t u n a i n t e r v i e n e d i n u o v o l a C a m e r a p e r s e d a r e g l i a n i m i : " O g g i n o n e n t r a n e s s u n o , m o t i v i d i o r d i n e p u b b l i c o " , è l a d e c i s i o n e f o r m a l e . I l C o m i t a t o p e r l a r e m i g r a z i o n e s i a l l o n t a n a . E s u l t a n o B o n e l l i e F r a t o i a n n i e s o c i : " O g g i a b b i a m o f a t t o r i s p e t t a r e l a C o s t i t u z i o n e " .