R o m a , 1 8 d i c ( A d n k r o n o s ) - S a b a t o 2 0 d i c e m b r e , d a l l e 1 7 , l ' a u l a d i M o n t e c i t o r i o o s p i t e r à i l t r a d i z i o n a l e c o n c e r t o d i N a t a l e , i n d i r e t t a s u R a i 1 , a c u r a d i R a i P a r l a m e n t o . L o r e n d e n o t o l a C a m e r a . L ' e v e n t o , c h e s i i n s e r i s c e n e l c o n t e s t o d e l l a m a r a t o n a R a i - T e l e t h o n p e r l a r i c e r c a e l a c u r a d e l l e m a l a t t i e g e n e t i c h e r a r e , s a r à i n t r o d o t t o d a l s a l u t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a . A s e g u i r e s i e s i b i r a n n o i l c o r o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e a l p i n i d i M i l a n o , l a c a n t a n t e C e c i l l e e i l S o l e v o c i G o s p e l C h o i r . C o n d u c e E l e o n o r a D a n i e l e . L ' a p p u n t a m e n t o v i e n e t r a s m e s s o i n d i r e t t a a n c h e s u l l a w e b t v e s u l c a n a l e s a t e l l i t a r e d e l l a C a m e r a .