R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ D o m a n i , a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a p r o m o s s a d a l d e p u t a t o d e l l a L e g a F u r g i u e l e s a r a n n o p r e s e n t i g r u p p i e s t r e m i s t i c h e s i r i c h i a m a n o a l f a s c i s m o e a l n a z i s m o , c o m e i N a z i - s k i n " . L o d i c h i a r a C h i a r a B r a g a , P r e s i d e n t e d e l g r u p p o p a r l a m e n t a r e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . " A n c o r a p i ù a l l a r m a n t e è q u a n t o e m e r g e s u i s o c i a l : s o t t o i p o s t d e g l i o r g a n i z z a t o r i c o m p a i o n o m e s s a g g i d i i n c i t a m e n t o a l l a v i o l e n z a , c o m e ' l a r e m i g r a z i o n e l a o t t e r r e m o c o n l e b u o n e o c o n l e c a t t i v e ' . P a r o l e i n a c c e t t a b i l i p e r c h i p r e t e n d e s p a z i o n e l l e s e d i d e m o c r a t i c h e " . " C h i e d i a m o a l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a a l l a C a m e r a , R i c c a r d o M o l i n a r i , d i i n t e r v e n i r e : c o n v i n c a i l d e p u t a t o d e l s u o g r u p p o a f a r e u n p a s s o i n d i e t r o e i m p e d i s c a q u e s t a g r a v e o f f e s a a l l e i s t i t u z i o n i . S a r e b b e u n g r a v e p r e c e d e n t e c h e i l g r u p p o d e l l a L e g a n o n d o v r e b b e s o t t o v a l u t a r e : i l P a r l a m e n t o n o n p u ò d i v e n t a r e u n a t r i b u n a p e r i d e o l o g i e f o n d a t e s u l l ’ o d i o e s u l l a v i o l e n z a ” .