R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o n f e r e n z a s t a m p a a n n u n c i a t a p e r d o m a n i n e l l a s a l a s t a m p a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i d a p a r t e d i o r g a n i z z a z i o n i d i c h i a r a t a m e n t e n e o f a s c i s t e c o m e C a s a P o u n d , F o r z a N u o v a , f r o n t e s k i n s e a l t r e s i g l e d e l l ’ e s t r e m a d e s t r a n e o f a s c i s t a r a p p r e s e n t a u n f a t t o g r a v i s s i m o e u n o l t r a g g i o a l l a m e m o r i a d e l l e n o s t r e m a d r i e d e i n o s t r i p a d r i c o s t i t u e n t i " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " D i e t r o l a s i g l a d e l C o m i t a t o ' R e m i g r a z i o n e e R i c o n q u i s t a ' , q u e s t e o r g a n i z z a z i o n i a r r i v a n o a M o n t e c i t o r i o p e r p r e s e n t a r e l a r a c c o l t a f i r m e d i u n a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e s u l c o s i d d e t t o ' p r o g r a m m a n a z i o n a l e d i r e m i g r a z i o n e ' . A d a p r i r e l e p o r t e d e l l a C a m e r a a l l ’ e s t r e m a d e s t r a r a z z i s t a e n e o f a s c i s t a è u n d e p u t a t o d e l l a L e g a , D o m e n i c o F u r g i u e l e , v i c i n o a l l ’ e u r o d e p u t a t o R o b e r t o V a n n a c c i . È l ’ e n n e s i m a c o n f e r m a d e l l o s l i t t a m e n t o d e l p a r t i t o g u i d a t o d a M a t t e o S a l v i n i , g i à a l c e n t r o d e l l e p o l e m i c h e p e r a v e r o s p i t a t o a l m i n i s t e r o i l c r i m i n a l e e a t t i v i s t a a n t i - m i g r a n t i i n g l e s e T o m m y R o b i n s o n " . " L a R e p u b b l i c a i t a l i a n a n a s c e d a l l a l o t t a d i L i b e r a z i o n e c o n t r o i l n a z i f a s c i s m o . D o n L u i g i S t u r z o , c o s t r e t t o a v e n t ’ a n n i d i e s i l i o , A n g e l a G o t e l l i , p a r t i g i a n a e c a t t o l i c a d e m o c r a t i c a , A l c i d e D e G a s p e r i , S a n d r o P e r t i n i , U m b e r t o T e r r a c i n i , T e r e s a M a t t e i e t u t t e l e d o n n e e g l i u o m i n i d e l l a R e s i s t e n z a s c r i s s e r o u n a C o s t i t u z i o n e c h e r i p u d i a i l f a s c i s m o e n e v i e t a l a r i o r g a n i z z a z i o n e s o t t o q u a l s i a s i f o r m a . L a m e m o r i a d e i n o s t r i p a d r i e d e l l e m a d r i c o s t i t u e n t i n o n p u ò e s s e r e o f f e s a . C o n s e n t i r e a o r g a n i z z a z i o n i n e o f a s c i s t e d i u t i l i z z a r e g l i s p a z i d e l l a C a m e r a s i g n i f i c a c a l p e s t a r e l a C o s t i t u z i o n e e t r a s f o r m a r e l e i s t i t u z i o n i r e p u b b l i c a n e i n u n a t r i b u n a p e r c h i n e g a d i r i t t i , u g u a g l i a n z a e d i g n i t à . U n a f e r i t a a l l a d e m o c r a z i a c h e n o n p u ò e s s e r e t o l l e r a t a " .