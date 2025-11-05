R o m a , 5 n o v ( A d n k r o n o s ) - L a C a m e r a d e i d e p u t a t i s i p r e p a r a a c e l e b r a r e n e l 2 0 2 6 g l i 8 0 a n n i d e l l ’ A s s e m b l e a C o s t i t u e n t e , d e l R e f e r e n d u m i s t i t u z i o n a l e e d e l p r i m o v o t o a l l e d o n n e . E v e n t i p r e p a r a t o r i a n t i c i p e r a n n o l e p r i n c i p a l i r i c o r r e n z e d e l 2 g i u g n o , d a t a d e l r e f e r e n d u m i s t i t u z i o n a l e e f e s t a d e l l a R e p u b b l i c a , e d e l 2 5 g i u g n o , g i o r n o i n c u i n e l 1 9 4 6 s i s v o l s e , n e l l ' a u l a d i M o n t e c i t o r i o , l a p r i m a s e d u t a d e l l a C o s t i t u e n t e . L e i n i z i a t i v e c u l m i n e r a n n o c o n u n a c e r i m o n i a i n A u l a p r o p r i o i l 2 5 g i u g n o , a l l a p r e s e n z a e c o n u n i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a . I l p r o g r a m m a d e l l ' 8 0 e s i m o p r e v e d e , a p a r t i r e d a i p r o s s i m i m e s i , t r a l e a l t r e c o s e : u n a m o s t r a d e d i c a t a , c o n f e r e n z e s u l l e c u l t u r e p o l i t i c h e e s u l l a C o s t i t u z i o n e , u n f o c u s s u l r u o l o d e l l e d o n n e , p r e m i a r t i s t i c i e p r o g e t t i d i p a r t e c i p a z i o n e r i v o l t i a i g i o v a n i e a l l e s c u o l e . T u t t e l e i n i z i a t i v e s a r a n n o c o n t r a s s e g n a t e d a u n l o g o c r e a t o p e r l ’ o c c a s i o n e : n e l n u m e r o 8 0 è i n s c r i t t o l ' e m i c i c l o s t i l i z z a t o , u n r i c h i a m o a l l ' A u l a d i M o n t e c i t o r i o c o m e c o r n i c e d i u n m o m e n t o f o n d a m e n t a l e d e l l a s t o r i a d e l P a e s e . “ L a c e l e b r a z i o n e d e l l ' a n n i v e r s a r i o d e l l ' e l e z i o n e d e l l ' A s s e m b l e a C o s t i t u e n t e , e d e l v o t o d e l l e d o n n e i t a l i a n e , s a r à l ' o c c a s i o n e p e r r i n n o v a r e l a m e m o r i a d e l l e n o s t r e r a d i c i d e m o c r a t i c h e , r i s c o p r i r n e l e p r o t a g o n i s t e e i p r o t a g o n i s t i e a p p r o f o n d i r e i l d i b a t t i t o s t o r i c o e c u l t u r a l e d a c u i è n a t a l a C o s t i t u z i o n e - d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a - . L a C a m e r a e i s u o i l u o g h i s i m b o l o s a r a n n o a l c e n t r o d i u n p e r c o r s o d i a p p r o f o n d i m e n t o a p e r t o a i c i t t a d i n i , a i g i o v a n i e a l l e s c u o l e , p e r r i t r o v a r e i n s i e m e i v a l o r i c h e a n i m a r o n o i l d i b a t t i t o e i l a v o r i d e i C o s t i t u e n t i " .