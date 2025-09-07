C e r n o b b i o , 7 s e t ( A d n k r o n o s ) - ' ' M i a s p e t t o c h e i l g o v e r n o i n q u e s t a M a n o v r a c i a s c o l t i p e r c h è n o i s i a m o p r o n t i a c o l l a b o r a r e p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e i c i t t a d i n i . N o i n o n f a c c i a m o s c e l t e i d e o l o g i c h e ' ' . L o s o t t o l i n e a i l l e a d e r d i A z i o n e , C a r l o C a l e n d a , i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s a l F o r u m T e h a d i C e r n o b b i o . ' ' N o i p a r t e c i p i a m o a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i s e c ' è u n c a n d i d a t o c h e c i c o n v i n c e . I o F i c o n o n l o s o s t e n g o . N o n l o s o s t e r r ò m a i , c o s ì c o m e T r i d i c o . S o n o d e i p o p u l i s t i c h e n o n h a n n o m a i g e s t i t o n i e n t e e q u a n d o h a n n o g e s t i t o , n e l c a s o d i T r i d i c o , p r o p o n g o n o s o l o i l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a ' ' , h a p o i s o t t o l i n e a t o i l l e a d e r d i A z i o n e s u l l a p r o s s i m a t o r n a t a e l e t t o r a l e .