M a d r i d , 2 4 a g o . ( A d n k r o n o s / a f p ) - L a S p a g n a h a v i s s u t o q u e s t ’ a g o s t o u n ’ o n d a t a d i c a l d o d i 1 6 g i o r n i d e f i n i t a " l a p i ù i n t e n s a m a i r e g i s t r a t a " , s e c o n d o l ’ A g e n z i a M e t e o r o l o g i c a S t a t a l e s p a g n o l a ( A e m e t ) . L e r i l e v a z i o n i p r o v v i s o r i e p e r i l p e r i o d o 3 - 1 8 a g o s t o m o s t r a n o t e m p e r a t u r e m e d i e s u p e r i o r i d i 4 , 6 ° C r i s p e t t o a i p r e c e d e n t i e v e n t i s i m i l i e h a n n o s u p e r a t o i l r e c o r d s t a b i l i t o a l u g l i o 2 0 2 2 . L ’ o n d a t a d i c a l d o h a a g g r a v a t o l e c o n d i z i o n i d i r i s c h i o i n c e n d i , c h e c o n t i n u a n o a d e v a s t a r e d i v e r s e a r e e d e l n o r d e d e l l ’ o v e s t d e l P a e s e , e h a c a u s a t o p i ù d i 1 . 1 0 0 d e c e s s i s e c o n d o i l C a r l o s I I I H e a l t h I n s t i t u t e . D a l 1 9 7 5 , A e m e t h a r e g i s t r a t o 7 7 o n d a t e d i c a l o r e i n S p a g n a , s e i d e l l e q u a l i h a n n o s u p e r a t o d i a l m e n o 4 ° C l a m e d i a , c i n q u e d e l l e q u a l i d a l 2 0 1 9 . L ’ a g e n z i a s o t t o l i n e a c h e " è u n f a t t o s c i e n t i f i c o c h e l e e s t a t i a t t u a l i s o n o p i ù c a l d e r i s p e t t o a i d e c e n n i p r e c e d e n t i " e a v v e r t e c h e , s e b b e n e o g n i e s t a t e n o n s i a s e m p r e p i ù c a l d a d e l l a p r e c e d e n t e , " c ’ è u n a c h i a r a t e n d e n z a v e r s o e s t a t i m o l t o p i ù e s t r e m e . È f o n d a m e n t a l e a d a t t a r s i e m i t i g a r e i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i " .