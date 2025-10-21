R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " E ’ f o n d a m e n t a l e f a r c o m p r e n d e r e q u a n t o s i a i m p o r t a n t e n o n s o l o c o n o s c e r e l e r e g o l e i n m a t e r i a d i s a l u t e e s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o , m a a n c h e i l f a t t o d i s e n t i r e l ' i m p e r a t i v o d i v i v e r e u n a v i t a s i c u r a ” . P e r r a g g i u n g e r e l ’ o b i e t t i v o s i d e v o n o “ c r e a r e d e i p e r c o r s i d i i n f o r m a z i o n e e f o r m a z i o n e c h e p a r t a n o d a l m o n d o d e l l a s c u o l a , r e n d e n d o i g i o v a n i p r o t a g o n i s t i ” e a r r i v i n o f i n o a l m o n d o d e l l a v o r o , " p e r c h é s i d e v e c a p i r e q u a n t o è f o n d a m e n t a l e n o n s o t t o v a l u t a r e i r i s c h i e i p e r i c o l i e i n v e s t i r e s u l l a v o r o r e g o l a r e s i c u r o ” . L o a f f e r m a M a r i n a E l v i r a C a l d e r o n e , m i n i s t r o d e l l a v o r o e d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i , i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a I n a i l e d e d i c a t o a l l e n u o v e s t r a t e g i e p e r l a s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o , s v o l t o s i n e l c o n t e s t o d e l l a S e t t i m a n a e u r o p e a p e r l a s a l u t e e l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o o r g a n i z z a t a d a l l ’ E u - O s h a . I l l a v o r o r e g o l a r e e i l l a v o r o s i c u r o s o n o i n f a t t i p e r i l m i n i s t r o “ d u e f a c c e d e l l a s t e s s a m e d a g l i a . I l n o s t r o i m p e g n o s u l f r o n t e d e i c o n t r o l l i , a d e s e m p i o , è a n c h e q u e l l o d i f a r e i n m o d o c h e ” l e c a t t i v e c o n d i z i o n i l a v o r a t i v e “ s i a d a l p u n t o d i v i s t a c o n t r a t t u a l e c h e r e t r i b u t i v o , n o n a m p l i f i c h i n o i r i s c h i p e r l a s a l u t e e l a s i c u r e z z a d e i l a v o r a t o r i " , p u n t u a l i z z a . " S i a m o i m p e g n a t i s u l t e r r i t o r i o c o n l e n o s t r e u n i t à i s p e t t i v e , f o r m a t e d a i s p e t t o r i , c a r a b i n i e r i e i s p e t t o r i d e l l ' I n p s e d e l l ’ I n a i l , i c u i n u m e r i s o n o i n a u m e n t o g r a z i e a l l e r e c e n t i a s s u n z i o n i , p e r f a r e i n m o d o c h e , a t t r a v e r s o u n ' a z i o n e s i n e r g i c a , i l v a l o r e d e l l a s i c u r e z z a d i v e n t i p a t r i m o n i o c o m u n e ” , c o n c l u d e .