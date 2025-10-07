R o m a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - M i l a n - C o m o , p a r t i t a v a l i d a p e r l a v e n t i q u a t t r e s i m a g i o r n a t a d i S e r i e A , s i g i o c h e r à l ' 8 f e b b r a i o a P e r t h , i n p i e n a e s t a t e a u s t r a l e e t e m p e r a t u r e c h e s i a g g i r a n o s u i 4 0 g r a d i : l ' o k a l l a t r a s f e r t a d o w n u n d e r è s t a t o d a t o i e r i d a l l a U e f a ' i n v i a e c c e z i o n a l e ' . S c e l t a s e n s a t a ? " P e r l e c i f r e d i c u i s i p a r l a ( 1 2 m i l i o n i , n d r ) - r i p o n d e a l l ' A d n k r o n o s R e n z o U l i v i e r i , p r e s i d e n t e d e l l ' A s s o a l l e n a t o r i - p o t r e b b e r o f a r l i g i o c a r e a n c h e n e l p o s t o p i ù f r e d d o d e l m o n d o . P o t r e b b e r o a n d a r e , p e r d i r e , a n c h e i n S i b e r i a a - 5 0 g r a d i . N o n m i f a t e d i r e a l t r o " , t a g l i a c o r t o .