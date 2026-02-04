B r u x e l l e s , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A n c h e B r u x e l l e s b o c c i a l ' i p o t e s i , a v a n z a t a d a G i a n n i I n f a n t i n o , d i r i a m m e t t e r e l a R u s s i a a l l e c o m p e t i z i o n i c a l c i s t i c h e i n t e r n a z i o n a l i . " L o s p o r t n o n e s i s t e n e l v u o t o . R i f l e t t e c h i s i a m o e c i ò c h e s c e g l i a m o d i r a p p r e s e n t a r e " , h a s c r i t t o s u X i l c o m m i s s a r i o e u r o p e o a l l o S p o r t , G l e n n M i c a l l e f , c h i e d e n d o d i m a n t e n e r e l e s a n z i o n i e l a n c i a n d o l ' h a s h t a g # Y e l l o w C a r d F o r F I F A . " P e r m e t t e r e a g l i a g g r e s s o r i d i t o r n a r e n e l c a l c i o g l o b a l e c o m e s e n u l l a f o s s e a c c a d u t o i g n o r a i r i s c h i r e a l i p e r l a s i c u r e z z a e i l p r o f o n d o d o l o r e c a u s a t o d a l l a g u e r r a " , h a a g g i u n t o . I n f a n t i n o a v e v a d i c h i a r a t o a S k y N e w s c h e d i v i e t i e b o i c o t t a g g i " h a n n o s o l o c r e a t o p i ù f r u s t r a z i o n e e o d i o " e c h e s a r e b b e u n s e g n a l e p o s i t i v o v e d e r e " r a g a z z i e r a g a z z e d e l l a R u s s i a " t o r n a r e a p a r t e c i p a r e a i t o r n e i i n E u r o p a . P a r o l e c h e h a n n o s c i o c c a t o K i e v . " 6 7 9 r a g a z z e e r a g a z z i u c r a i n i n o n p o t r a n n o m a i p i ù g i o c a r e a c a l c i o : l a R u s s i a l i h a u c c i s i - h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i u c r a i n o A n d r i i S y b i h a - E c o n t i n u a a u c c i d e r n e a l t r i , m e n t r e d e i d e g e n e r a t i m o r a l i s u g g e r i s c o n o d i r e v o c a r e i d i v i e t i , n o n o s t a n t e l a R u s s i a n o n a b b i a m e s s o f i n e a l l a s u a g u e r r a " . D i s e g n o o p p o s t o l a r i s p o s t a d e l C r e m l i n o , c h e h a a c c o l t o c o n f a v o r e l e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e d e l n u m e r o u n o F i f a . " A b b i a m o v i s t o q u e s t e d i c h i a r a z i o n i e l e a c c o g l i a m o c o n f a v o r e - h a d e t t o i l p o r t a v o c e D m i t r y P e s k o v - È o r a d i i n i z i a r e a p e n s a r c i " .